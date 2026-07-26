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«Это деградация»: Волочкова раскритиковала любительниц брендовых сумочек

Анастасия Волочкова назвала увлечение брендовыми сумками «деградацией»
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова высказалась против поклонниц брендовых аксессуаров. Её слова приводит «СтарХит».



Балерина считает, что люди должны ценить личные успехи, а не дорогие вещи.

«Это вообще самый треш, это самый тяжёлый случай! Это деградация! Я недавно давала интервью, и мне интервьюер говорит: «А вы знаете, сейчас иметь сумочку Birkin — статусно для молодых девушек?». Меня трясло просто после этого очень большое количество часов», — заявила артистка.
Она напомнила, что истинный статус демонстрируют достижения, как у Майи Плисецкой, которая прославляла Россию своим искусством. Волочкова подчеркнула, что брендовые вещи не делают человека лучше.
«Если вы у кошёлки, которая ничего из себя не представляет, отнимете брендовую сумочку, она останется кошёлкой. Но если вы личности эту сумочку даже не дадите в руки, то личность останется личностью», — высказалась Анастасия.
Артистка не одобряет и гордость за путешествия бизнес-классом, технику в кредит или жильё в Москва-Сити, называя это не показателем роскоши, а поводом для беспокойства.

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