«Это деградация»: Волочкова раскритиковала любительниц брендовых сумочек
Анастасия Волочкова назвала увлечение брендовыми сумками «деградацией»
Анастасия Волочкова высказалась против поклонниц брендовых аксессуаров. Её слова приводит «СтарХит».
Балерина считает, что люди должны ценить личные успехи, а не дорогие вещи.
«Это вообще самый треш, это самый тяжёлый случай! Это деградация! Я недавно давала интервью, и мне интервьюер говорит: «А вы знаете, сейчас иметь сумочку Birkin — статусно для молодых девушек?». Меня трясло просто после этого очень большое количество часов», — заявила артистка.Она напомнила, что истинный статус демонстрируют достижения, как у Майи Плисецкой, которая прославляла Россию своим искусством. Волочкова подчеркнула, что брендовые вещи не делают человека лучше.
«Если вы у кошёлки, которая ничего из себя не представляет, отнимете брендовую сумочку, она останется кошёлкой. Но если вы личности эту сумочку даже не дадите в руки, то личность останется личностью», — высказалась Анастасия.Артистка не одобряет и гордость за путешествия бизнес-классом, технику в кредит или жильё в Москва-Сити, называя это не показателем роскоши, а поводом для беспокойства.