«Скучно»: Водонаева выложила откровенные фото и призналась, что ненавидит пляж

26 июля 2026, 15:39

Алёна Водонаева назвала пляжный отдых скучным и утомительным

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева показала подписчикам в личном блоге снимки с отдыха и сообщила, что пляжный формат отпуска ей не подходит, несмотря на эффектные кадры у бассейна и под пальмами.





Телеведущая опубликовала фотографии, где позирует в бирюзовом бикини и демонстрирует стройную фигуру. На снимках Водонаева проводит время у бассейна и наслаждается солнцем. При этом звезда призналась, что исключительно пляжный отдых быстро навевает на неё скуку.

«Мой самый нелюбимый вид времяпровождения в путешествиях — пляжный. Скучно и от этого утомительно», — заявила Алёна.