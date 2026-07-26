«Скучно»: Водонаева выложила откровенные фото и призналась, что ненавидит пляж
Алёна Водонаева назвала пляжный отдых скучным и утомительным
Алёна Водонаева показала подписчикам в личном блоге снимки с отдыха и сообщила, что пляжный формат отпуска ей не подходит, несмотря на эффектные кадры у бассейна и под пальмами.
Телеведущая опубликовала фотографии, где позирует в бирюзовом бикини и демонстрирует стройную фигуру. На снимках Водонаева проводит время у бассейна и наслаждается солнцем. При этом звезда призналась, что исключительно пляжный отдых быстро навевает на неё скуку.
«Мой самый нелюбимый вид времяпровождения в путешествиях — пляжный. Скучно и от этого утомительно», — заявила Алёна.Вместе с тем фотомодель отметила, что иногда даже ей полезно сбавлять темп и позволять себе просто отдыхать, без постоянного поиска новых эмоций и активностей.
Ранее Алёна Водонаева призвала родителей не брать детей в публичные места. По её мнению, никто не должен терпеть крики чужого ребёнка.