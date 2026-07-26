«Вовремя уходите»: Алла Пугачёва дала неожиданный совет молодым артистам
Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале дала совет начинающим артистам
Алла Пугачёва впервые за долгое время вышла в свет на открытии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который организовала Лайма Вайкуле. Она пообщалась с латвийским журналистом и порассуждала о карьере и природе артистизма. Слова певицы приводит портал «Рамблер».
Алла Борисовна призналась, что долго не анализировала свой путь, а просто выходила на сцену и жила музыкой.
«Я вот так жила, пела и не знала: как, зачем, куда. Просто выходила и жила этим», — рассказала артистка.Пугачёва подчеркнула разницу между простым исполнением песни и проживанием жизни вместе с ней. Кроме того, она отметила, что популярность требует от исполнителя жертв, поэтому не стала давать начинающим конкретных советов, а предложила им быть искренними.
«Пойте для людей. Пойте от всего сердца. И вовремя уходите», — посоветовала Примадонна.На мероприятии певица присутствовала вместе с супругом Максимом Галкиным*.