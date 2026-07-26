«Вовремя уходите»: Алла Пугачёва дала неожиданный совет молодым артистам

26 июля 2026, 16:02

Алла Пугачёва на фестивале в Юрмале дала совет начинающим артистам

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва впервые за долгое время вышла в свет на открытии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который организовала Лайма Вайкуле. Она пообщалась с латвийским журналистом и порассуждала о карьере и природе артистизма. Слова певицы приводит портал «Рамблер».





Алла Борисовна призналась, что долго не анализировала свой путь, а просто выходила на сцену и жила музыкой.

«Я вот так жила, пела и не знала: как, зачем, куда. Просто выходила и жила этим», — рассказала артистка.

«Пойте для людей. Пойте от всего сердца. И вовремя уходите», — посоветовала Примадонна.