«Бизнесмены и чиновники»: Стало известно, кто мог подарить квартиру Долиной
Обозреватель Тодуа: квартиру Ларисе Долиной мог подарить бизнесмен или чиновник
Светский обозреватель Леван Тодуа предположил, что новую квартиру Ларисе Долиной подарил влиятельный бизнесмен или чиновник.
В беседе с «Абзацем» журналист напомнил, что после скандала с жильём в Хамовниках артистка не раз говорила о тяжёлой ситуации из-за мошенников.
«За столько лет на российской эстраде у Долиной появилось большое количество друзей — бизнесменов и чиновников. Может быть, кто-то вошёл в её положение и подарил ей квартиру. Думаю, что [дарителем] мог быть кто-то именно из разряда бизнесменов, у кого Долина выступала на корпоративах, либо чиновник, решивший помочь, чтобы она не жила в съёмной квартире», — заявил обозреватель.Тодуа уверен, что певица знает имя благодетеля, но не станет его раскрывать. Он отметил, что дорогие подарки знаменитостям — частая практика в шоу-бизнесе, и меценаты обычно просят не разглашать их имена.