«Бизнесмены и чиновники»: Стало известно, кто мог подарить квартиру Долиной

26 июля 2026, 16:26

Обозреватель Тодуа: квартиру Ларисе Долиной мог подарить бизнесмен или чиновник

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Светский обозреватель Леван Тодуа предположил, что новую квартиру Ларисе Долиной подарил влиятельный бизнесмен или чиновник.





В беседе с «Абзацем» журналист напомнил, что после скандала с жильём в Хамовниках артистка не раз говорила о тяжёлой ситуации из-за мошенников.

«За столько лет на российской эстраде у Долиной появилось большое количество друзей — бизнесменов и чиновников. Может быть, кто-то вошёл в её положение и подарил ей квартиру. Думаю, что [дарителем] мог быть кто-то именно из разряда бизнесменов, у кого Долина выступала на корпоративах, либо чиновник, решивший помочь, чтобы она не жила в съёмной квартире», — заявил обозреватель.