«Меня они бесят!»: Ольга Бузова призналась, что мечтает поскорее избавиться от костылей

27 июня 2026, 12:44

Ольга Бузова рассказала, почему не хочет привыкать к роскошным костылям

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова откровенно рассказала о восстановлении после серьёзной травмы колена. Несмотря на то что певице подарили необычные костыли, украшенные 24 тысячами кристаллов Swarovski, пользоваться ими она совсем не рада. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка призналась, что красивый подарок вызвал у неё положительные эмоции лишь в первый момент. Сейчас же костыли лишь напоминают о травме, поэтому Бузова мечтает как можно скорее отказаться от них.





«Я не хочу специально привыкать! Меня они бесят. Я порадовалась только когда мне их подарили, потому что они правда очень красивые, эффектные. Но я не хочу привыкать, я хочу, наоборот, злиться, что они у меня есть, чтобы как можно быстрее восстановиться», — рассказала Ольга на «Московском Выпускном — 2026» в эфире МУЗ-ТВ.