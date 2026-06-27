«Меня они бесят!»: Ольга Бузова призналась, что мечтает поскорее избавиться от костылей
Ольга Бузова рассказала, почему не хочет привыкать к роскошным костылям
Ольга Бузова откровенно рассказала о восстановлении после серьёзной травмы колена. Несмотря на то что певице подарили необычные костыли, украшенные 24 тысячами кристаллов Swarovski, пользоваться ими она совсем не рада. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка призналась, что красивый подарок вызвал у неё положительные эмоции лишь в первый момент. Сейчас же костыли лишь напоминают о травме, поэтому Бузова мечтает как можно скорее отказаться от них.
«Я не хочу специально привыкать! Меня они бесят. Я порадовалась только когда мне их подарили, потому что они правда очень красивые, эффектные. Но я не хочу привыкать, я хочу, наоборот, злиться, что они у меня есть, чтобы как можно быстрее восстановиться», — рассказала Ольга на «Московском Выпускном — 2026» в эфире МУЗ-ТВ.По словам певицы, сейчас её состояние значительно улучшилось: рана уже зажила, и она постепенно возвращается к привычному ритму жизни и посещению мероприятий. Однако полностью восстановиться пока не удалось, поэтому Бузова продолжает носить ортез.
Артистка призналась, что уже могла бы снять фиксатор, но сознательно не делает этого, опасаясь случайно согнуть травмированное колено и замедлить процесс реабилитации.