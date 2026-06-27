«ИИ — помощник, а не главный врач»: Анатолий Цой высказался о нейросетях в медицине

27 июня 2026, 13:26

Анатолий Цой рассказал, доверил бы своё здоровье искусственному интеллекту

Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Анатолий Цой поделился своим мнением о роли искусственного интеллекта в современной медицине. В беседе с kp.ru певец отметил, что нейросети способны значительно облегчить работу врачей, однако полностью заменять специалистов они пока не должны.





По словам артиста, ИИ уже сегодня может анализировать огромные объёмы информации и помогать медикам замечать детали, которые легко упустить при обычной работе.





«Я за разумный подход. Нейросеть — крутой инструмент: она может обработать горы данных, заметить то, что человек пропустит. Но она не чувствует, не сопереживает, не учитывает нюансы жизни. Поэтому в вопросах здоровья я бы доверял ИИ как помощнику, а не как главному врачу», — отметил Цой.