«ИИ — помощник, а не главный врач»: Анатолий Цой высказался о нейросетях в медицине
Анатолий Цой рассказал, доверил бы своё здоровье искусственному интеллекту
Анатолий Цой поделился своим мнением о роли искусственного интеллекта в современной медицине. В беседе с kp.ru певец отметил, что нейросети способны значительно облегчить работу врачей, однако полностью заменять специалистов они пока не должны.
По словам артиста, ИИ уже сегодня может анализировать огромные объёмы информации и помогать медикам замечать детали, которые легко упустить при обычной работе.
«Я за разумный подход. Нейросеть — крутой инструмент: она может обработать горы данных, заметить то, что человек пропустит. Но она не чувствует, не сопереживает, не учитывает нюансы жизни. Поэтому в вопросах здоровья я бы доверял ИИ как помощнику, а не как главному врачу», — отметил Цой.Певец считает, что технологии способны ускорить диагностику, анализ медицинских данных и поддержку врачебных решений. Однако, по его мнению, окончательное решение всегда должен принимать квалифицированный специалист.
Цой подчеркнул, что именно сочетание современных технологий и человеческого опыта позволяет добиться наилучших результатов в лечении пациентов.