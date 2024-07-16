Суд утвердил мировое соглашение Киркорова и Жигаловой по иску к Успенской

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Представители Филиппа Киркорова сообщили, что он не будет продолжать судебные разбирательства с блогером и не имеет к ней претензий.
Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и Алёной Жигаловой в деле о защите чести и достоинства. Иск был подан в отношении Любови Успенской.
После этого суд прекратил производство по делу в части требований, касающихся Алёны Жигаловой.
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую после того, как она дала интервью Алёне Жигаловой. По словам представителей певца, в этом интервью Успенская задела его честь и достоинство, назвав его «женоненавистником». Несмотря на это, Киркоров решил не отказываться от иска против Успенской.
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«Суд определил утвердить мировое соглашение между Алёной Жигаловой и Филиппом Киркоровым. В ходе судебного заседания представители Киркорова заявили, что певец отказывается от всех исковых требований к Жигаловой и не имеет к ней претензий», — сообщили в ТАСС.
После этого суд прекратил производство по делу в части требований, касающихся Алёны Жигаловой.
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую после того, как она дала интервью Алёне Жигаловой. По словам представителей певца, в этом интервью Успенская задела его честь и достоинство, назвав его «женоненавистником». Несмотря на это, Киркоров решил не отказываться от иска против Успенской.
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Мира Полтева