«Чем кумушек считать...»: Кушанашвили ополчился на Лолиту из-за «наезда» на Киркорова

Отар Кушанашвили (Фото: Телеграм @otarkushanashvili)
Шлейф известной «Голой вечеринки» тянется до сих пор и краем своим задевает многих, включая самопровозглашённого короля российской эстрады Филиппа Киркорова и его не такую звёздную, но чуть более женственную Лолиту Милявскую.
За певца неожиданно вступился скандально известный журналист Отар Кушанашвили. Он не признавался в добрых чувствах к бывшему мужу Аллы Пугачёвой. Телеведущий лишь слегка упрекнул певицу в непоследовательности. Отар напомнил Лолите, что некогда они дружили, но она никак не поддержала товарища, когда он заболел. Однако высказывает претензии и упрёки в адрес Киркорова, который заявил, что больше всего пострадал от последствий «звёздно-голой» вечеринки.
Кушанашвили возмутили эти высказывания бывшей «академички». Напомним, недавно журналист боролся с тяжёлым недугом и дважды пережил клиническую смерть.
Он напомнил, что очень многие, и Лолита — в их числе, отвернулись от него, когда он по-настоящему был между жизнью и смертью. Журналист сказал, что знает о своей репутации и сам многих не любит, но даже «будучи последней гнидой» нашёл бы в себе силы сказать тому, с кем прожил хоть какую-то часть жизни: «Держись, друг, не умирай!». Может быть, именно эти слова и вытащат человека с того света.
Отар Кушанашвили в 2024 году столкнулся с четвёртой стадией рака сигмовидной кишки. Вероятно его так задели слова Лолиты в адрес Киркорова потому, что до недавнего времени они считались друзьями с певицей. Сам журналист в эпилоге сказал, что с нетерпением ждёт ответной реакции артистки.
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«Ну что с него взять, он человек, который готов на все, что угодно. Готов предать кого угодно. Он попал, как и Настя Ивлеева, как и все мы. Я тоже повинилась. А он — в сторону», — говорила Милявская.
Кушанашвили возмутили эти высказывания бывшей «академички». Напомним, недавно журналист боролся с тяжёлым недугом и дважды пережил клиническую смерть.
«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Они пишут друг другу про дружбу: „Ты был другом, теперь ты предатель“. Но то же самое, за что упрекает Милявская Киркорова, могу предъявить я», — заявил ведущий в своей передаче «КАКОВО?!».
Он напомнил, что очень многие, и Лолита — в их числе, отвернулись от него, когда он по-настоящему был между жизнью и смертью. Журналист сказал, что знает о своей репутации и сам многих не любит, но даже «будучи последней гнидой» нашёл бы в себе силы сказать тому, с кем прожил хоть какую-то часть жизни: «Держись, друг, не умирай!». Может быть, именно эти слова и вытащат человека с того света.
Отар Кушанашвили в 2024 году столкнулся с четвёртой стадией рака сигмовидной кишки. Вероятно его так задели слова Лолиты в адрес Киркорова потому, что до недавнего времени они считались друзьями с певицей. Сам журналист в эпилоге сказал, что с нетерпением ждёт ответной реакции артистки.
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Александр Бойцов