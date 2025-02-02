«Попаду в ад»: О чём сожалел Отар Кушанашвили в момент клинической смерти

Отар Кушанашвили (Фото: сооцсети)
Скандально известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пережил две клинические смерти во время борьбы с тяжёлой онкологией. Он опровергает распространённый миф о «свете в конце тоннеля», но признаёт, что болезнь и всё пережитое в связи с ней заставило его по-другому взглянуть на мир.
Врачи обнаружили у Кушанашвили рак летом прошлого года, напоминает издание StarHit. Он жаловался на сильные боли в животе, которые закончились госпитализацией. В ходе обследования выяснилось, что у журналиста онкология. Пройдя курс химиотерапии и несколько операций, Отар сумел победить недуг, хотя ему до сих пор порой приходится непросто. Сам Кушанашвили говорит, что всегда был уверен, что не сдастся и победит болезнь благодаря своей неуёмной жажде жизни.
Друзья, знакомые и коллеги телеведущего поражаются его выдержке. Сам он признаётся, что когда приходит н съёмки телепередачи или просто заходит в ресторан пообедать, люди аплодируют ему стоя.
После одной из операций, проведённой летом 2024 года, 54-летний Кушанашвили впал в кому и пережил две клинические смерти. Врачи давали не слишком оптимистичные прогнозы, но дерзкий и языкастый журналист выкарабкался, решив, что он ещё не всё и не всем на этом свете сказал и доказал.
Многие интересуются, что люди видят и чувствуют на пороге смерти, пусть и клинической, о чём они думают. Отар развенчал миф о свете, которым многим видится в конце длинного тоннеля или коридора.
Ещё Кушнашвиили рассказал, что чувствовал сожаление из-за того, что не додал любви своим родным и близким, а теперь, возможно, уже поздно. Оказавшись между жизнью и смертью, он вдруг понял, что должен был уделять им больше внимания и заботы.
После всего пережитого Отар Кушаншвили явно стал смотреть по-новому на жизнь и смерть, любовь и ненависть и всё, что происходит в этом суетном мире. Но он по-прежнему заряжает зрителей своим жизнелюбием и энергией.
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Друзья, знакомые и коллеги телеведущего поражаются его выдержке. Сам он признаётся, что когда приходит н съёмки телепередачи или просто заходит в ресторан пообедать, люди аплодируют ему стоя.
После одной из операций, проведённой летом 2024 года, 54-летний Кушанашвили впал в кому и пережил две клинические смерти. Врачи давали не слишком оптимистичные прогнозы, но дерзкий и языкастый журналист выкарабкался, решив, что он ещё не всё и не всем на этом свете сказал и доказал.
Многие интересуются, что люди видят и чувствуют на пороге смерти, пусть и клинической, о чём они думают. Отар развенчал миф о свете, которым многим видится в конце длинного тоннеля или коридора.
«Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я помню хорошо. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай все-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят», — сказал ведущий программы «Каково?!».
Ещё Кушнашвиили рассказал, что чувствовал сожаление из-за того, что не додал любви своим родным и близким, а теперь, возможно, уже поздно. Оказавшись между жизнью и смертью, он вдруг понял, что должен был уделять им больше внимания и заботы.
«Думал, что отца, маму, брата недолюбил. С детьми надо было ласковее быть. Открываю глаза и думаю: "Господи, что мне мешало обнять всех в тот момент?"» — вспоминает журналист.
После всего пережитого Отар Кушаншвили явно стал смотреть по-новому на жизнь и смерть, любовь и ненависть и всё, что происходит в этом суетном мире. Но он по-прежнему заряжает зрителей своим жизнелюбием и энергией.
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Отару Кушанашвили провели плановую операцию по удалению опухоли
Александр Бойцов