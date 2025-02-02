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«Попаду в ад»: О чём сожалел Отар Кушанашвили в момент клинической смерти

Отар Кушанашвили рассказал, о чём думал в момент наступления клинической смерти
Отар Кушанашвили (Фото: сооцсети)

Отар Кушанашвили (Фото: сооцсети)

Скандально известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пережил две клинические смерти во время борьбы с тяжёлой онкологией. Он опровергает распространённый миф о «свете в конце тоннеля», но признаёт, что болезнь и всё пережитое в связи с ней заставило его по-другому взглянуть на мир.
Врачи обнаружили у Кушанашвили рак летом прошлого года, напоминает издание StarHit. Он жаловался на сильные боли в животе, которые закончились госпитализацией. В ходе обследования выяснилось, что у журналиста онкология. Пройдя курс химиотерапии и несколько операций, Отар сумел победить недуг, хотя ему до сих пор порой приходится непросто. Сам Кушанашвили говорит, что всегда был уверен, что не сдастся и победит болезнь благодаря своей неуёмной жажде жизни.

Друзья, знакомые и коллеги телеведущего поражаются его выдержке. Сам он признаётся, что когда приходит н съёмки телепередачи или просто заходит в ресторан пообедать, люди аплодируют ему стоя.



После одной из операций, проведённой летом 2024 года, 54-летний Кушанашвили впал в кому и пережил две клинические смерти. Врачи давали не слишком оптимистичные прогнозы, но дерзкий и языкастый журналист выкарабкался, решив, что он ещё не всё и не всем на этом свете сказал и доказал.

Многие интересуются, что люди видят и чувствуют на пороге смерти, пусть и клинической, о чём они думают. Отар развенчал миф о свете, которым многим видится в конце длинного тоннеля или коридора.

«Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я помню хорошо. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай все-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят», — сказал ведущий программы «Каково?!».

Ещё Кушнашвиили рассказал, что чувствовал сожаление из-за того, что не додал любви своим родным и близким, а теперь, возможно, уже поздно. Оказавшись между жизнью и смертью, он вдруг понял, что должен был уделять им больше внимания и заботы.

«Думал, что отца, маму, брата недолюбил. С детьми надо было ласковее быть. Открываю глаза и думаю: "Господи, что мне мешало обнять всех в тот момент?"» — вспоминает журналист.

После всего пережитого Отар Кушаншвили явно стал смотреть по-новому на жизнь и смерть, любовь и ненависть и всё, что происходит в этом суетном мире. Но он по-прежнему заряжает зрителей своим жизнелюбием и энергией.

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#смерть
#онкология
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#любовь
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#съёмки
Ида Галич опубликовала трогательное видео с реакцией сына на её беременность
02 февраля 2025, 10:42

Ида Галич с сыном Лео (фото: соцсети)

Поклонники заподозрили блогера Иду Галич в беременности во время её поездки в Париж на Неделю моды. Совсем скоро она подтвердила эти слухи, а теперь рассказала своему сыну о скором пополнении в семье.
Ида опубликовала трогательный ролик, в котором сообщает сыну Леону, что у него скоро появится братик или сестрёнка. Правда сначала мальчик подумал, что мама просто съела много еды.


Галич рассказала, что ей поступило много вопросов о том, как же отреагировал старший ребёнок на её беременность. По словам телеведущей, он сам всё понял одним из первых. Она думала, что разговор об этом состоится намного позже, но хорошо, что она успела включить камеру и запечатлеть этот прекрасный момент.

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#соцсети
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«Кукольное выражение лица»: пластический хирург — о пластике Анны Седоковой
Пластический хирург объяснила преображение Анны Седоковой
02 февраля 2025, 10:36

Анна Седокова (Фото: соцсети)

С момента смерти Яниса Тимма, Анна Седокова старается как можно дальше дистанцироваться от публики: почти не пишет в социальных сетях и закрыла возможность комментариев своих постов. Пользователи Сети обвиняют Анну в том, что произошло с баскетболистом, многие уверены, что именно ее поведение стало для него последней каплей.
В январе в эфир вышло шоу «Три аккорда» на Первом канале. Во втором выпуске программы Анна вышла на сцену в свадебном платье, что тут же связали со смертью бывшего мужа. Однако передача снималось задолго до трагедии, поэтому обвинения в цинизме излишни, напоминает портал Woman.ru. Кроме того, на момент записи шоу Анна уже считала себя свободной женщиной, строила свои планы и сразу после съемок сделала пластическую операцию.

Внешность артистки изменилась в сторону так называемого baby face («детское лицо» - прим. ред.). Пластический хирург Мадина Байрамукова подтверждает эту информацию.

Специалист полагает, что Анне был сделан эндоскопический лифтинг средней и верхней трети лица с удалением лишних филеров из области щек и скул. Также врач допускает, что была выполнена операция булхорн, которая меняет вид губ и носа.

«За счет этой операции сократилось расстояние между носиком и верхней губой. Это как раз указывает на эту операцию. Булхорн придает лицу более кукольное выражение. Анна посвежела, стала выглядеть моложе», — заключила хирург.

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«Я просил о популярности у дьявола. Хотел быть королём»: Моргенштерн* рассказал о расплате за ошибки юности
Моргенштерн заявил, что просил популярности у дьявола и теперь расплачивается
02 февраля 2025, 10:24

Моргенштерн* (фото: соцсети)

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя – Алишер Валеев) сейчас проходит лечение в реабилитационном центре для зависимых в Израиле. Музыкант ответил на вопросы, которые волнуют его подписчиков.
Алишер запустил стрим, в ходе которого отвечал на вопросы, которые задали поклонники. Один из них спросил: «Правда ли, что ты заключил контракт с дьяволом?». В ответ артист подчеркнул, что это волнует многих и активно обсуждается в сети.

«Я вам так скажу, у меня был такой моментик... Если, конечно, это не ложное воспоминание. В период юношества, лет в 15-16, я прям просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет. Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, может, и да», – заявил Моргенштерн*.
Также рэпер рассказал, как оказался в рехабе. Он понял, что с ним что-то не так, хотя до последнего не замечал проблем. Он был убеждён, что может пить всю жить, ведь он бессмертный.

В частности, он заметил за собой резкую смену настроения, что сказывалось как на нём, так и на окружающих. Врачи диагностировали ему биполярное расстройство психики. К тому же, вместе с алкоголем Алишер употреблял запрещённые вещества, что ещё больше ударяло по его организму.

«Я понял, что я Бог. Потом я понял: нет, это слишком, я Божий сын, я дьявол во плоти и послан сюда свыше вершить великую миссию. И я начал общаться с Богом. Когда он начинает тебе отвечать, это уже клиника. Мне начали в голову приходить планы по спасению мира. Мне казалось, что мир – симуляция, за мной постоянно наблюдают», – отметил артист.
Кроме того он вспомнил, что репетировал речь, с которой обратится к президентам разных стран. Хотел создать и своё государство, в котором станет королём. Он называл себя именами великих царей и даже написал собственную Конституцию. Однако после этого у артиста началась депрессия, ему стало казаться, что он недостоин жить.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#лечение
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«Ты родишь урода»: Певица Суханкина рассказала об ужасах своего второго брака
Певица Маргарита Суханкина поделилась рассказом о неудачном втором браке
02 февраля 2025, 08:16

Маргарита Суханкина

Солистка и поначалу тайная звезда группы «Мираж» Маргарита Суханкина выходила замуж четыре раза. Вторым ее мужем был музыкант Большого театра по имени Александр, и этот брак оказался самым неудачным.
Их познакомила подруга, когда Суханкина только начала отходить от развода с немецким ресторатором Антуном Маруной. На момент знакомства у Александра уже намечались серьезные проблемы с алкоголем, Маргарита считала, что сможет помочь ему справиться с этим.

«Он был как-то заброшен, и я решила, что могу и должна ему помочь», — разоткровенничалась Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Зависимость Александра от алкоголя была воспринята Маргаритой как вызов, хотя близкие просили ее удержаться от этих отношений. Ее отец сказал ей тогда:

«Ты ничего не сделаешь. Он должен захотеть это сам. Либо он сам пьет, либо сам не пьет», — вспомнила артистка.

То, что папа оказался прав, Маргарита поняла только после сделанного по глупости аборта. Его инициатором был Александр, считавший, что из-за пристрастия к спиртному ребенок родится умственно-отсталый. Он говорил певице, что она родит дебила или урода и обречёт себя на всю жизнь.

«И я испугалась, дурочка, конечно, пошла на позднем сроке делать аборт», — добавила певица.

Через несколько месяцев Суханкина снова забеременела. На этот раз она просто поставила супруга перед фактом, что будет рожать, независимо от его мнения. Однако малыш умер в утробе на восьмом месяце. Эта трагедия стала финальной точкой во втором браке звезды.

«Я тут же с ним рассталась. Он пытался меня возвращать, приходил с подарками, клятвенно обещал, что мы забудем эту историю, мы будем жить дальше, рожать детей. Как раз после того случая у меня с деторождением начались колоссальные проблемы», — с горечью заключила артистка.

У Маргариты Суханкиной двое приёмных детей. Личность своего нового избранника певица не раскрывает.

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«Я в этот момент на стену лез»: Сергею Лазареву не понравилась пародия на себя в шоу «Один в один»
01 февраля 2025, 22:00

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)

Певцу Сергею Лазареву не понравилось выступление Вячеслава Макарова на шоу перевоплощений «Один в один» на канале «Россия 1». В эфире передачи исполнитель неоднозначно оценил пародию на себя, которую представил телеведущий.
31 января на канале «Россия 1» прошла премьера третьего выпуска шестого сезона проекта «Один и один».

Один из участников шоу Вячеслав Макаров вышел на сцену с пародией на Сергея Лазарева. Оценивая номер выступающего, певец подчеркнул, что тот «пропускал слова» композиции. Но Лазарев поделился, что у него остались приятные эмоции от пародии на себя.

«Песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова. Просто не пел строчки, а я в этот момент еще на стену лез и переворачивался на «Евровидении». Если говорить серьезно, то мне было приятно. Что-то было похоже, что-то нет. Но ощущения крутые, спасибо тебе за них», — уточнил Лазарев.

Еще певца сильно потрясло выступление Марии Зайцевой в образе исполнителя Шуры. Лазареву запомнился «страшный грим» и гримасы участницы — все это напугало Сергея.

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#певец
#шоу
#телевидение
#песня
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Актер «Бригады» Вдовиченков унизил звезд в «брюликах»
01 февраля 2025, 21:57

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова (Фото: соцсети)

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова вышли на красную дорожку премии «Золотой орел» — оба артиста взяли награды. Журналисты выяснили, что на Елене не было огромного количества бриллиантов, в отличие от других гостей мероприятия. Звезда «Бригады» объяснил это тем, что остальные знаменитости берут украшения напрокат, а у его супруги — все свое.
Вдовиченков отметил, что большое количество артистов выходят на публику с бриллиантами, которые потом приходится возвращать. Елена Лядова так не делает, подчеркнул артист.

«Слушайте, все, кто приходит в «брюликах» — они не настоящие, их там выдают под расписку, а потом их надо возвращать. А у жены все свое», — цитирует Владимира Пятый канал.

Вдовиченков уточнил, что жена, как и любая дама, любит похвастаться бриллиантами, но в особых случаях. Выход на красную дорожку они считают скорее работой.

Напомним, что на «Мосфильме» прошла XXIII-я церемония награждения лауреатов российской премии «Золотой орел». В ней принял участие президент России Владимир Путин, отметивший процесс развития отечественного кинематографа.

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#актриса
#супруги
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«Я уже давно ни о чем таком не мечтаю»: Александра Урсуляк о съемках с иностранными звездами
01 февраля 2025, 21:32

Александра Урсуляк (Фото: соцсети)

Актриса Александра Урсуляк поделилась мыслями о зарубежных актерах и рассказала, с кем из иностранных звезд она мечтает сыграть в беседе с Пятым каналом.
Урсуляк отметила, что она уже не в том возрасте, чтобы мечтать сняться с кем-то из иностранных коллег в одной картине.
Но Александра не исключила, что такое может произойти.

«Я уже достаточно взрослая, чтобы мечтать о каких-то таких вещах. Вдруг бывает все, что угодно. Я ничего не отметаю, но я уже давно ни о чем таком не мечтаю», — обратила внимание Урсуляк.

Еще артистка смогла одержать победу в номинации, которая связана с лучшей женской ролью. Урсуляк выиграла благодаря участию в картине «Смотри на меня!» — в нем Александра исполнила роль многодетной мамы и бывшей оперной певицы Нины Левицкой. По сюжету фильма ее персонажу было необходимо вместе с детьми совершить путешествие, чтобы найти мужа, который пропал практически год назад где-то в Москве.

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«Самый преданный цирковой артист»: Аскольд Запашный об умершем дрессировщике Воробьеве

Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
#актриса
#фильм
#кино
#победа
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«Самый преданный цирковой артист»: Аскольд Запашный об умершем дрессировщике Воробьеве
01 февраля 2025, 21:30

Аскольд Запашный (Фото: соцсети)

Артист цирка Аскольд Запашный рассказал об ушедшем из жизни дрессировщике Виталии Воробьеве в беседе с «Газета.Ru».
Запашный поделился, что его скончавшийся коллега был хорошим человеком и он на всю жизнь останется в памяти артиста.

Аскольд рассказал, что Виталий создал огромное количество знаковых и ярких номеров. Еще артист назвал Воробьева шикарным руководителем цирка и настоящим артистом и отметил, что его коллега долгий период времени являлся членом коллектива Большого Московского цирка до ухода на пенсию.

Дрессировщик тигров поделился, что испытывает гордость из-за совместной работы с Воробьевым.

«Запомнился он мне человеком очень уверенным в себе, настоящим цирковым артистом, который всю свою жизнь посвятил цирку. Служил как самый преданный цирковой артист, насколько это возможно. Слава Богу, мне удалось тоже с ним во взрослом возрасте поработать. У меня о нем только положительные впечатления, отзывы и мнение. Великий человек. К сожалению, такие люди тоже уходят, поколение настоящих цирковых гуру еще с советского времени», — обратил внимание Аскольд в интервью.

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Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца

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#цирк
#смерть
#артист
#работа
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Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
01 февраля 2025, 21:13

Лили Коллинз (Фото: соцсети)

1 февраля американская актриса Лили Коллинз поделилась радостной новостью: 35-летняя звезда «Эмили в Париже» в первый раз стала мамой. В то же время журналисты Daily Mail подняли старые интервью Лили и нашли любопытную цитату. Выяснилось, что в 2017 году девушка рассказывала, что именно желание иметь ребенка помогло ей преодолеть серьезное расстройство пищевого поведения.
Тогда актриса снялась в картине «До костей» — о девушке, которая страдает от анорексии. В интервью, которые она давала перед выходом фильма, Коллинз поделилась сокровенным: она и сама со школьных времен боролась с РПП.

«Когда я была моложе, я хотела достичь образа, который считала совершенством — того, что я видела в СМИ. Но затем, когда я стала старше, я поняла, что совершенства не существует, и мои приоритеты изменились, потому что я хочу когда-нибудь завести семью. Я не хочу, чтобы эти навязанные мной же проблемы влияли на то, смогу ли я иметь детей. Потому что реальность такова, что вы не можете иметь детей, когда вы так больны», — отметила она в беседе с журналом Harper's Bazaar в 2017 году.

В социальных сетях фанаты выразили обеспокоенность здоровьем Лили, поскольку дочь актрисы и ее супруга Чарли Макдауэлла родилась при помощи суррогатной матери.

Туве Джейн Макдауэлл (Фото: соцсети)


Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что в ряде эпизодов последнего сезона «Эмили в Париже» Лили выглядит чрезмерно худой.

«Думаю, что беременность, если она вообще была возможна в этом случае, слишком обострила бы ее прошлые проблемы, чтобы рисковать», — отмечал один из читателей Daily Mail.

​В своем личном блоге Лили Коллинз поделилась фотографией новорожденной дочери, которую назвали Туве Джейн Макдауэлл.

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