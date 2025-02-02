«Попаду в ад»: О чём сожалел Отар Кушанашвили в момент клинической смерти

С момента смерти Яниса Тимма, Анна Седокова старается как можно дальше дистанцироваться от публики: почти не пишет в социальных сетях и закрыла возможность комментариев своих постов. Пользователи Сети обвиняют Анну в том, что произошло с баскетболистом, многие уверены, что именно ее поведение стало для него последней каплей.