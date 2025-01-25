Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Врачи, зная репутацию Отара, боялись за него браться»: жена Кушанашвили рассказала о его борьбе с онкологией

«Врачи, зная репутацию Отара, боялись за него браться»: жена Кушанашвили рассказала о его борьбе с онкологией

Жена Кушанашвили рассказала, как он борется с раком кишки четвёртой стадии
Отар Кушанашвили (фото: соцсети)

Отар Кушанашвили (фото: соцсети)

Летом прошлого года у телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили рак сигмовидной кишки четвёртой стадии. Жена эпатажного шоумена рассказала, как врачи боялись браться за него.
В настоящее время Отар Шалвович завершает курс химиотерапии, до этого он прошёл несколько операций. В скором времени его ждёт восстановительно лечение. Сейчас ход восстановления идёт успешно, врачи верят в лучшее и отмечают позитивный настрой журналиста.

«Честно говоря, от одного врача я услышала, что, зная репутацию моего мужа, некоторые врачи боялись за него браться. Мол, скандальный, будет спорить, не соглашаться. Но нет: они были удивлены его дисциплине. Все, что они говорят, он выполняет беспрекословно», – поделилась супруга Кушанашвили.


Также она заявила, что в России сильно развита медицина, поэтому не видит смысла ехать на лечение за границу.

Кроме того, в том же онкоцентре несколько лет назад лечилась её мама, которая сейчас прекрасно себя чувствует.

Жена шоумена добавила, что их семья не объявляла сбор средств, несмотря на то, что найти деньги на лечение было непросто. Однако некоторые артисты по собственному желанию все же оказали помощь.

Читайте также:

Дочь Галины Польских опровергла информацию о болезни матери

Избиение, кома и реабилитация: как актёр Евгений Леонов-Гладышев борется за жизнь

«Большая интоксикация»: Врач предположил, выдержит ли сердце 84-летней Ларисы Голубкиной очередные боли
#медицина
#врачи
#деньги
#реабилитация
#помощь
#семья
#актёр
#лечение
#жизнь
#болезни
Алсу удивила поклонников фото с винтовкой – в комментариях вспыхнул пожар
Алсу показала, как стреляет из винтовки на тренировке по биатлону
25 января 2025, 15:04

Алсу (фото: соцсети)

Певица Алсу продолжает удивлять подписчиков. На днях она рассказала о своём новом увлечении, опубликовав фото с винтовкой.
41-летняя певица неожиданно для всех начала заниматься биатлоном. Сейчас она готовится к «Гонке звезд», которая пройдёт 2 февраля в «Лужниках».

«Конечно, я не готова блистать профессионализмом и, скорее всего, приду последней. Но это супермотивация, и я однозначно продолжу занятия! Кто молодец? Я молодец», – поделилась певица.
Алсу (фото: соцсети)

Пользователи в шутку связали новое увлечение Алсу с её громким разводом с бизнесменом Яном Абрамовым. Они пишут: «Кажется, я знаю, кого Алсу представляет на месте мишени», «Решила стать профессиональным киллером», «Надеюсь, там под прицелом не Ян Абрамов?».

К слову, большинство фанатов поддержали Алсу и пожелали ей успехов в биатлоне.

Читайте также:

Анастасия Решетова в разгар своей вечеринки напомнила о конфликте с Алсу

Алсу призналась, что в День всех влюблённых прилетит на родину бывшего мужа

Иск о «любви одной женщины к деньгам бывшего мужа»: певица Алсу снова подала в суд на экс-супруга Яна Абрамова
#соцсети
#певица
#фото
#женщины
#пользователи
#биатлон
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ругается матом и не держит себя в руках»: роман с женатым, проблемы с алкоголем, позиция по СВО. Громкие скандалы Анны Казючиц
25 января 2025, 14:36

Анна Казючиц (Фото: соцсети)

Анна Казючиц — известная российская и белорусская актриса театра и кино, которая не боится сложных ролей злодеек и разлучниц. Поведением в жизни артистка близка своим героиням и часто оказывается в центре громких скандалов.
О личной жизни и конфликтах с коллегами Анны читайте в материале «Радио 1».

Актриса и телеведущая


Анна Казючиц (Фото: соцсети)

Анна появилась на свет в Норильске в семье, где отец был актёром, а мать — врачом-терапевтом. Когда девочке исполнилось 10 лет, она потеряла отца. У мужчины диагностировали рак, и вскоре он скончался. Семья будущей артистки была вынуждена сменить место жительства, переехав сначала в Красноярск, а затем в Минск. Именно здесь, на сцене Национального академического театра имени Максима Горького, Казючиц начала свой творческий путь.

После окончания школы Анна перебралась в Москву и поступила театральное училище им. Б. В. Щукина. Будучи студенткой, она начала свою карьеру в кинематографе. Анна появилась в эпизодических ролях в таких фильмах и сериалах, как «Каменская», «Воровка-2. Счастье напрокат», «На безымянной высоте» и «Близнецы». В настоящее время фильмография Казючиц насчитывает более семидесяти работ.

В конце 2020 года актрису пригласили стать ведущей телевизионной программы «ДНК», и она успешно работает в этой роли до сих пор.

Скандалы с коллегами по сцене


В конце октября 2023 года актриса Анна Казючиц покинула антрепризу «Вот и свела судьба нас» из-за конфликтов с коллегами.

«Это было мое решение убрать Анну из спектакля. Разумеется, мы оперативно нашли замену в лице прекрасной Насти Паниной. Терпеть выходки зазвездившихся личностей просто неприемлемо, тем более по отношению к своим же коллегам», — цитирует слова продюссера Андрея Карпова издание news.ru.

В сентябре, во время гастролей в Санкт-Петербурге, произошёл серьёзный скандал между Анной и коллегами по сцене. Тогда актриса не сдерживала себя в употреблении грубой лексики и не скупилась на обидные высказывания в адрес своих коллег.

«Это был уже не первый случай, когда Аня выходила из себя и переставала контролировать поток слов. Она ругается матом, не умеет держать себя в руках. Чуть что - сразу крики. Никогда при этом не просит прощения за свое поведение», — делилась администратор постановки Анна Тихомирова с журналистами.

«Я трижды была замужем и больше туда не хочу»: Лариса Долина рассказала о личной жизни
«Я трижды была замужем и больше туда не хочу»: Лариса Долина рассказала о личной жизни

Молчание не значит одобрение


Анна Казючиц (Фото: соцсети)

Анна Казючиц не выступала с официальными комментариями по поводу специальной военной операции, но, по информации от Андрея Карпова, она неоднократно выражала своё неодобрение в отношении СВО. Одной из причин возникновения конфликтов стала регулярная критика Казючиц в адрес действий России на Украине.

«Антироссийскую позицию патриотично настроенные коллеги не приветствовали, то и дело вспыхивала ругань. Слушать всякие рассуждения элементарно неприятно», —цитирует свидетеля скандалов «СтарХит».

Коллеги по цеху давали Казючиц возможность реабилитироваться, и актриса даже однажды перевела 10 тысяч рублей на карту супруге одного из российских солдат.

«Мы поставили вопрос ребром: либо она материально поможет бойцам на СВО, тем самым показав свой патриотизм, либо отстранение от участия в российских проектах продолжится. Как-то нечестно зарабатывать за счет российских проектов, если ты не поддерживаешь свою страну. В итоге мы дали Анне шанс реабилитироваться. Пойдут ли эти денежные средства на СВО и помогут ли 10 тысяч рублей — это вопрос. Но это уже останется на совести Анны Казючиц», — делился Карпов.

Непростой характер и алкоголь


Анна Казючиц (Фото: соцсети)

Анна познакомилась со своим будущим мужем, Егором Грамматиковым, известным актёром и режиссёром, в 2002 году на съёмках фильма «Воровка». Их отношения развивались постепенно, и им приходилось скрывать их, так как Егор был женат на актрисе Лике Добрянской.

В 2007 году у Анны родился сын Даниил. Актриса не считает себя причиной разрыва отношений Егора с Ликой. Она вышла замуж за Грамматикова только в 2014 году, когда Лика Добрянская умерла от рака.

В летнее время года звёздная семья обитает в селе Бушарино, что находится в Подмосковье. Скандальная пара настолько бурно выясняет отношения, что местные жители вынуждены жаловаться.

«Казючиц и Грамматиков, бывает, скандалят сутки напролет. По ночам из-за их нетрезвых криков не у всех соседей и заснуть получается. Больше всего их сынишку Даню жалко. Родители у него хоть и знаменитые, но, похоже, непутевые», — жаловалась соседка журналистам «Экспресс газеты».
По словам соседей, супруги часто употребляют алкогольные напитки. После выпивки они устраивают громкие ссоры, которые могут длиться всю ночь.

О том, что актриса не прочь выпить, разговоры ходят давно. Еще в далеком 2017 году Казючиц минимум дважды попадала в поле зрения сотрудников ГИБДД в нетрезвом виде. На актрису было заведено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозило до двух лет лишения свободы, но она полностью признала свою вину и раскаялась. В результате её приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей и запретили садиться за руль на два года.

Читайте также:

«Это не баснословная сумма»: стало известно, какую пенсию получает Лев Лещенко

Орбакайте показала уникальные кадры выступления Пугачёвой в Чернобыле, певица очень жалеет об этом концерте

Народной артистке России Галине Польских диагностировали онкологию
#гибдд
#радио 1
#дело
#школы
#семья
#уголовное дело
#ночь
#родители
#мать
#певица
#счастье
#скандал
#супруги
#напитки
#жители
#отец
#кадры
#мужчины
#актриса
#операции
#отношения
#свет
#патриотизм
#рак
#сво
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Измены в браке, алкоголизм и скандал с SHAMANом: как живет певица Слава и почему называет Воробьева «супер-музыкантом»
25 января 2025, 14:35

Слава/Анастасия Сланевская (Фото: соцсети)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) самостоятельно добилась успеха на профессиональном пути. К своим 30 годам исполнительница хита «Одиночество – сволочь» добилась всего, к чему только можно стремиться: в нее был влюблен один из самых состоятельных мужчин Москвы, ее дети росли здоровыми, а карьера поднялась на Олимп.

«Думала, что ничего не смогу в этой жизни»

Настя родилась в столичной семье, которая не была связана с шоу-бизнесом. Детство ее было самым обычным. Любопытно, что Настя страдала дислексией, то есть нарушением способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Это весьма отражалось на ее успеваемости в школе.

«В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Есть определенные буквы: «м», «л», «р», «к», которые ты даже не можешь произнести при чтении. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу», — делилась певица Слава.

Слава/Анастасия Сланевская (Фото: соцсети)


В 19 лет Настя попробовала себя в модельном бизнесе. Но успех к ней не пришел (в то время она еще и забеременела) и ей пришлось уйти из модельного агентства. На эстраду она попала, совершенно случайным образом: ей помогло модное в начале 2000-х хобби — пение в караоке.

До 20 лет ни у кого не было и мыслей, что Сланевская добьется такого большого успеха. Она не понимала, чему конкретно хочет посвятить свою жизнь: Настя сначала начала учиться на психолога, затем на лингвиста, следом пошла в институт культуры, а после в академию международного туризма, позднее — в университет экономики, но диплом о высшем образовании так и не получила.

От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?
От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?
Когда ей было 15 лет, девушка встретила своего первого парня, за которого она потом вышла замуж. Константину Морозову было 25 лет. У пары родилась дочь Александра. Через некоторое время после появления на свет ребенка Анастасия и Константин расстались, хотя Морозов и поддерживал потом теплые отношения с девочкой.

Слава/Анастасия Сланевская, Константин Морозов и Александра Морозова (Фото: открытые источники)

«Решил повеселиться с какими-то проститутками»


Псевдоним «Слава» появился благодаря Анатолию Данилицкому, который стал ее партнером по жизни и спонсором. Такой псевдоним в итоге и выбрали для карьеры. Несмотря на огромную разницу в возрасте — 28 лет, влюбленным было весьма весело друг с другом. Его зацепила непосредственность Анастасии, исполнительница же наконец-то обрела стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Через 15 лет в передаче «Судьба человека» сама певица рассказала, что на момент знакомства она знала о том, что Анатолий находится в браке и в семье у него двое детей. Однако молодой Анастасии было все равно на то, что она разрушает семью.

Целый год она усердно занималась вокалом. В 2003 году Слава выпустила свой первый клип «Люблю или ненавижу», режиссером которого выступил Сергей Кальварский. Тогда же Виктор Дробыш написал музыкальную композицию «Попутчица», на которую потом снял клип режиссер Михаил Хлебородов. Клип и песня принесли певице Славе широкую известность.

Анатолий Данилицкий и Слава/Анастасия Сланевская (Фото: соцсети)


Спустя некоторое время она начала выпускать хит за хитом, клип за клипом, даже снялась в кино.

В марте 2021 года Слава рассказала публике о смерти мамы, с которой исполнительница была очень близка. Она тяжело переживала уход из жизни родного человека. Еще она поделилась, что пять лет назад лишилась отца: его автомобиль стоял на светофоре, когда в него врезалась «пьяная молодежь».

Уют победил размах? Почему Юлия Барановская отдаёт предпочтение квартире, а не особняку за миллион долларов
Уют победил размах? Почему Юлия Барановская отдаёт предпочтение квартире, а не особняку за миллион долларов

В начале 2023 года общественность потрясла новость: певица Слава рассталась с Анатолием после 20 лет отношений.

На шоу Павла Воли исполнительница поделилась пикантными подробностями расставания с Данилицким. Выяснилось, что бизнесмен изменил ей, но Слава со временем приняла решение простить его.

«Сейчас у меня было очень много работы, а у него было немного работы и он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю: «Ну и фиг с ним». Давай домой обратно», — сказала певица.

Слава отмечала, что ее не привлекала идея заключения официального брака с Данилицким, хотя бизнесмен несколько раз делал предложение.

«У меня с детства какой-то комплекс. Я — свободолюбивая птица», — уточнила исполнительница.

Слава рассказывала, что много лет назад тоже расставалась с Анатолием. В тот момент у артистки появились чувства к другому мужчине, однако такое увлечение оказалось мимолетным.

«Я была дурой и нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру. Но потом все быстро закончилось и мы поняли, что не можем друг без друга», — поделилась певица.

Сейчас, судя по соцсетям Славы, у нее все превосходно. Исполнительница дает концерты, путешествует по теплым странам, иногда делится фотографиями своего внука Арсения.

«Какое счастье быть бабушкой! Спасибо, мой кот-Сашуня и наш Андрюша за такое счастье», — пишет певица.

На протяжении всей карьеры Сланевская была весела, много хулиганила, вела активный и компанейский образ жизни. В конце 00-х журналисты часто писали об увлечении певицы алкоголем. Говорили, что она частенько в клубах перебарщивает.

Телеведущая Виктория Боня делилась, что была поражена, когда увидела в гримерке, как Слава перед выступлением выпивает бутылку виски 0,5, а потом как ни в чем не бывало выходит на сцену. Сама Сланевская не скрывает привычек прошлого и вполне себе подтверждает, что раньше любила приложиться к бутылке. Однако когда возрастной рубеж начал подходить к 40 годам, употребление спиртного стало сильно сказываться на внешности. Тогда Слава приняла решение завязать.

Скандал Славы со «всякими в липучих лосинах»


Недавно Слава стала участницей громкого скандала. Все началось с того, что она призвала давать государственные награды и почетные звания певцу и актеру Алексею Воробьеву, а не «всяким в липучих лосинах», намекая на исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). Слава назвала Алексея «гениальным актером и супер-музыкантом».

Алексей Воробьев (Фото: соцсети)


Российской публике выбор Анастасии Сланевской не понравился. Исполнитель хита «Сумасшедшая» вызывает вопросы у россиян тем, что проживает в США, а еще не выпускает патриотических песен на уровне «Я русский» и «Встанем». В соцсетях иронично подчеркивают, что Воробьев имеет больше шансов стать народным артистом США, чем России, куда он приезжает лишь на гастроли и заработки. Мнение Славы граждане РФ называют позицией традиционного шоу-бизнеса, недовольного успехом SHAMAN и других звезд-патриотов.

«Человек, не любящий свою Родину, а только зарабатывающий тут деньги. Это Воробьев. Как его называть? Живет, наплевав на проблемы и помощь России в такое тяжелое время. Только приезжает на чес, заработать, но не тратить, это только за границей»;

«Воробьев в Америке живет. Зачем ему звание народного артиста России? В Америке получит, пусть там дают»;

«С чего вдруг беглому певцу и актеру давать наши звания? Чем он это заслужил, что он сделал для страны, для СВО? Может, детям помог? Нет же, он спасает свой дом в Калифорнии», — выразили свое мнение россияне в Сети.

Еще в 2011 году Алексей Воробьев подписал контракт с лейблом из США и начал развивать карьеру на Западе. Он приобрел дом в Калифорнии и стал появляться на Родине лишь ради концертов и съемок на телевидении. В 2024 году исполнитель оказался в эпицентре скандала, когда в Сеть просочились кадры интерьера его дома с флагом США. А во время пожаров в Лос-Анджелесе Воробьев публиковал видео, в которых говорил об эвакуации с собакой и жизни в доме без электричества.

Читайте также:

Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»

Раздел имущества, потраченные 300 млн рублей, властная жена: в чём хоккеист Телегин обвиняет Пелагею

Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине
#статьи
#певица
#песня
#отношения
#шоу-бизнес
#shaman
#сша
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме, до неё этого не делала ни одна первая леди США
Daily Mail: Мелания Трамп решила снять документальный фильм о жизни в Белом доме
25 января 2025, 14:17

Фото: iStock/Vacclav

Жена президента США Дональда Трампа Мелания решила снять документальный фильм о жизни в Белом доме. До неё этого не делала ни одна первая леди страны, пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что супруга американского лидера переезжает в Белый дом с целой съёмочной группой, которая будет снимать документальный фильм о её жизни. Показывать картину будут на стриминговом сервисе Amazon Prime. Сервис заплатит за права на фильм 40 миллионов долларов, большая часть из которых будет выплачена Мелании, которая выступает не только в роли главной актрисы, но и в качестве продюсера.

Ранее власти Украины сообщили, что рассматривают возможность о покупке прав на перевод на украинский язык книги Мелании Трамп, чтобы наладить отношения с её супругом. Речь идёт об автобиографической книге первой леди, названной её именем.

Читайте также:

Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году

«Закрыла эту главу своей жизни»: почему «папина любимица» Иванка Трамп отошла от политики и кто был против ее союза с Джаредом Кушнером

Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище
#сша
#фильм
#книги
#белый дом
#дональд трамп
#семья
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФНС обвиняет мужа певицы Алексы в неуплате налогов
25 января 2025, 14:16

Алекса и Вячеслав Дайчев (Фото: соцсети)

Муж певицы Алексы Вячеслав Дайчев попал в позорный список налоговых должников. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, фитнес-тренер не доплатил в казну 1,7 миллиона рублей.
Бывшая возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати Александра Чвикова, выступающая под творческим псевдонимом Алекса, уже пять лет состоит в отношениях с Дайчевым, напоминает телеграм-канал Mash. Тот в своё время оставил беременную жену радии завидной, богатой и знаменитой невестой. Пара воспитывает дочь, пропагандирует здоровый образ жизни и занимается инфоцыганским промыслом в социальных сетях.

Алекса пыталась возродить певческую карьеру, но два новых трека публике как-то совсем «не зашли». После этого бывшая участница группы «Фабрика» вернулась к продаже марафонов и различных курсов на запрещённых ресурсах.

Даайчев с завидной регулярностью создаёт супруге финансовые проблемы. Например, в прошлом году он «кинул» на полтора миллиона бизнесмена Умара Джабраилова. Тот вложился в дело Вячеслава, открыл ему доступ к своему счёту, а тренер, по словам партнёра, просто украл деньги.

До этого Дайчев повесил долги по своему ИП на собственную мать. Теперь вот уличён в неуплате налогов на сумму 1,7 миллиона рублей. Можно ещё вспомнить неоплаченные штрафы ГИБДД, но это уже мелочи — всего 50 тысяч рублей. При этом в социальных сетях — роскошная жизнь, брендовые вещи и путешествия в разные страны. А ещё благотворительность. Недавно Дайчев зарегистрировал фонд помощи онкологическим больным. Судя по всему вышесказанному, вкладчикам, спонсорам и благотворителям следует соблюдать крайнюю осторожность.

Читайте также:

Наркотики с 4 лет и аутизм: Почему все считают, что Кортни Лав убила Курта Кобейна

Отказ от трусов, «секрет» слабительного и сон на подоконнике: странные привычки звезд

Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж за фитнес-тренера
#гибдд
#тренер
#деньги
#благотворительность
#долги
#фабрика
#фонд
#штрафы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса театра и кино Екатерина Климова отметила 47-летие в египетском ресторане
25 января 2025, 13:53

Екатерина Климова (Фото: соцсети)

Актриса Екатерина Климова отметила день своего рождения на египетском курорте. Она отдыхает с коллегами, Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой.
Праздник проходил в ресторане, где актрисе вручили праздничный торт и бенгальский огонь. Екатерина тепло поблагодарила всех, кто поздравил ее с 47-летием.

«Спасибо большое всем за любовь, за поздравления, за пожелания. Я буду стараться все исполнить! С новым годом меня!», — сказала артистка.

Екатерина Климова — многодетная мама, у нее четверо детей от нескольких браков. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым она родила дочь Елизавету, которая сейчас окончила факультет журналистики МГУ. В браке со вторым мужем, Игорем Петренко, который продолжался 10 лет, родились сыновья Гордей и Корней. В третий раз Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи, от которого родила дочь Беллу и с которым развелась шесть лет назад.

Читайте также:

Измена мужу во время съемок и дети от разных мужчин: бурная жизнь Екатерины Климовой, за что и у кого она просит прощения

Раздел имущества, потраченные 300 млн рублей, властная жена: в чём хоккеист Телегин обвиняет Пелагею

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил её номинации на «Оскар»
#праздник
#мгу
#любовь
#тепло
#мама
#актриса
#египет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Галины Польских опровергла информацию о болезни матери
25 января 2025, 13:40

Галина Польских (фото: соцсети)

Дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.

Агентство связалось с дочерью Польских, которая опровергла эту информацию. По её словам, в настоящее время её мать чувствует себя хорошо.

Читайте также:

Народной артистке России Галине Польских диагностировали онкологию

Избиение, кома и реабилитация: как актёр Евгений Леонов-Гладышев борется за жизнь

«Большая интоксикация»: Врач предположил, выдержит ли сердце 84-летней Ларисы Голубкиной очередные боли
#врачи
#жизнь
#мать
#опухоль
#актриса
#онкология
#информация
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о недостатках, раскрыв 10 «плохих фактов» о себе
25 января 2025, 13:30

Лера Кудрявцева (фото: соцсети)

Телеведущая Лера Кудрявцева, похоже, ничего не скрывает от своих подписчиков: то покажет фото окровавленной руки, то себя с мужем психами назовёт. А накануне она раскрыла десять «плохих фактов» о себе.
Звезда честно призналась, что курит, матерится, не занимается спортом, ест много сладкого и не умеет отдыхать.

Однако оставшиеся пять пунктов скорее напоминают достоинства. Так, Кудрявцева предпочитает не откладывать дела на завтра, делать сначала для других, а потом для себя и не переваливать ответственность и дела на других людей. Также она отметила, что переживает за всех, но при этом может и послать куда подальше.

В заключение телеведущая пообещала проработать свои недостатки, но отметила, что это не точно.

Читайте также:

«С дуба рухнула»: в чем Ирина Болгар обвинила Леру Кудрявцеву и за что требует от Дурова миллиарды

«Какая же ты дрянь»: Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах

Дочь Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье
#шоу-бизнес
#звёзды
#соцсети
#общество
#фотография
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это не баснословная сумма»: стало известно, какую пенсию получает Лев Лещенко
Лев Лещенко заявил, что получает 30 тысяч рублей пенсии
25 января 2025, 13:15

Лев Лещенко (фото: соцсети)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что получает весьма скромную пенсию — 30 тысяч рублей с учетом его регалий народного артиста и ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, он живет, не рассчитывая на пенсию, так как продолжает работать и получать гонорары, а пенсионные начисления просто копит.
«Как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» мне платят около 30 тысяч рублей. Не сказал бы, что это баснословная сумма, тем не менее мне ее перечисляют. Конечно, я продолжаю работать и не рассчитываю на пенсионные средства. <…> У меня есть гонорары, есть любимая работа, зачем мне лишнее», — пояснил Лещенко.
Народный артист, как отмечается, зарабатывает не только благодаря музыке, но и еще занимается бизнесом в сфере лесного хозяйства.

Читайте также:

Наказать клеветников: Пи Дидди подал иск на 50 миллионов

«Просто любим»: Сергей Жуков раскрыл секрет семейного счастья

BadComedian объяснил, как Юре Борисову удалось добиться номинации на «Оскар»
#работа
#артист
#музыка
#шоу-бизнес
#пенсии
Следите за нашими новостями
в удобном формате