«Врачи, зная репутацию Отара, боялись за него браться»: жена Кушанашвили рассказала о его борьбе с онкологией

Отар Кушанашвили (фото: соцсети)
Летом прошлого года у телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили рак сигмовидной кишки четвёртой стадии. Жена эпатажного шоумена рассказала, как врачи боялись браться за него.
В настоящее время Отар Шалвович завершает курс химиотерапии, до этого он прошёл несколько операций. В скором времени его ждёт восстановительно лечение. Сейчас ход восстановления идёт успешно, врачи верят в лучшее и отмечают позитивный настрой журналиста.
Также она заявила, что в России сильно развита медицина, поэтому не видит смысла ехать на лечение за границу.
Кроме того, в том же онкоцентре несколько лет назад лечилась её мама, которая сейчас прекрасно себя чувствует.
Жена шоумена добавила, что их семья не объявляла сбор средств, несмотря на то, что найти деньги на лечение было непросто. Однако некоторые артисты по собственному желанию все же оказали помощь.
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«Честно говоря, от одного врача я услышала, что, зная репутацию моего мужа, некоторые врачи боялись за него браться. Мол, скандальный, будет спорить, не соглашаться. Но нет: они были удивлены его дисциплине. Все, что они говорят, он выполняет беспрекословно», – поделилась супруга Кушанашвили.
Также она заявила, что в России сильно развита медицина, поэтому не видит смысла ехать на лечение за границу.
Кроме того, в том же онкоцентре несколько лет назад лечилась её мама, которая сейчас прекрасно себя чувствует.
Жена шоумена добавила, что их семья не объявляла сбор средств, несмотря на то, что найти деньги на лечение было непросто. Однако некоторые артисты по собственному желанию все же оказали помощь.
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Анастасия Чинкова