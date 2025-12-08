«Это должно быть уголовно наказуемо»: Погребняк вспомнила встречу с маньяком

08 декабря 2025, 17:15

Мария Погребняк требует наказать виновных в травле семьи Соколовского

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк прокомментировала тревожную ситуацию вокруг Влада Соколовского и его супруги Ангелины: семье начали поступать угрозы похищения их маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам блогерши, подобное должно караться по всей строгости закона, а причастных необходимо привлекать к ответственности.



Кроме того, она вспомнила собственный пережитый опыт, когда в Германии едва не столкнулась с маньяком.





«Это обязательно должно быть уголовно наказуемо. Причём там же идёт травля! Им нужно пройти психологическую экспертизу. Везде есть ненормальные люди… В Германии на меня напал маньяк. Я сначала думала, что меня запугивают. Он звонил, сначала предупреждал о своём присутствии. Я не знала, что делать. Я схватила нож. Муж был на сборах. Но тут дверь открывается… Я прыгаю на него и нападаю сама и кричу: "Спасите, помогите!". Соседи открыли дверь, он меня отталкивает. И скрывается. Приехали криминалисты, полиция… Но он не попал ни на одну камеру, всё тщательно продумал», — рассказала Погребняк на «Новой Песне года 2025».