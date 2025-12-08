«Ой, нет, спасибо»: Ани Лорак отреагировала на вопрос о втором ребёнке
Певица Ани Лорак призналась, что не планирует пополнение в семье
Ани Лорак, которая воспитывает 14-летнюю дочь Софию от брака с Муратом Налчаджиоглу, не спешит становиться мамой во второй раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На фестивале «Песня года 2025» певицу спросили о планах на пополнение в семье с нынешним супругом, испанцем Исааком Виджраку, и звезда отреагировала с юмором.
«Ой, нет, спасибо большое», — засмеялась Ани в ответ на вопрос журналистов.Артистка подчеркнула, что самым важным событием прошедшего года для нее стала свадьба. Лорак добавила, что не верит в гражданские браки и выступает за официальные отношения.