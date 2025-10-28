«Мы долго смеялись»: звезда «Папиных дочек» отреагировал на скандальные обвинения падчерицы

28 октября 2025, 03:08

Актер Казаков отреагировал на публичные обвинения падчерицы в попытке убийства

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

Известный актёр Михаил Казаков, прославившийся благодаря роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», высказался относительно недавних публичных заявлений своей падчерицы. Его слова цитирует Super.





В беседе с журналистами артист поделился, что вместе с сыном Мирославом они отнеслись к ситуации с юмором. По его словам, получить разъяснения можно только у самой Виктории.



«Но предполагаю, что истинные цели для нас с Вами останутся всё же туманны, как и цели, преследуемые её мамой», — добавил Казаков.