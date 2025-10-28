«Мы долго смеялись»: звезда «Папиных дочек» отреагировал на скандальные обвинения падчерицы
Актер Казаков отреагировал на публичные обвинения падчерицы в попытке убийства
Известный актёр Михаил Казаков, прославившийся благодаря роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», высказался относительно недавних публичных заявлений своей падчерицы. Его слова цитирует Super.
В беседе с журналистами артист поделился, что вместе с сыном Мирославом они отнеслись к ситуации с юмором. По его словам, получить разъяснения можно только у самой Виктории.
«Но предполагаю, что истинные цели для нас с Вами останутся всё же туманны, как и цели, преследуемые её мамой», — добавил Казаков.Напомним, что в настоящее время актёр ведёт судебный спор с бывшей супругой Еленой Казаковой. Михаил требует выплаты алиментов на их общего сына. Изначально суд вынес решение в пользу актёра, предписав экс-супруге выплачивать ежемесячное содержание на ребёнка. Однако позднее вердикт отменила апелляционная инстанция.
Ранее Елена и падчерица Михаила Виктория в эфире «Пусть говорят» обвинили Казакова в домашнем насилии. По словам второй, отчим бросался на них с дрелью в приступах паранойи, когда искал людей в стенах и шкафах. Бывшая жена артиста добавила, что однажды он пытался проткнуть ее шампуром.