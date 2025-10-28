«Сижу на строгой диете»: Барановская раскрыла подробности своей госпитализации

28 октября 2025, 02:49

Юлия Барановская рассказал о своем восстановлении после операций

Юлия Барановская (Фото: Telegram / @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о перенесенных недавно операциях и поведала, как проходит ее восстановление. Об этом пишет «Стархит».