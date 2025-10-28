«Сижу на строгой диете»: Барановская раскрыла подробности своей госпитализации
Телеведущая Юлия Барановская рассказала о перенесенных недавно операциях и поведала, как проходит ее восстановление. Об этом пишет «Стархит».
Звезде пришлось лечь на срочную операцию. Инцидент произошёл во время рабочей поездки в рамках проекта «Большие семьи большой страны».
Как рассказала сама телеведущая, ухудшение самочувствия произошло внезапно. Во время съёмок в Ямало-Ненецком автономном округе она почувствовала резкую боль в животе. Команде пришлось срочно доставить её в Салехардскую окружную больницу.
После осмотра медики приняли решение о немедленной госпитализации. Телеведущей провели две операции, одна из которых носила контрольный характер. По словам Барановской, проблемы связаны с осложнениями после родов.
После успешного хирургического вмешательства пациентку перевели из реанимации в обычную палату. Вскоре её состояние стабилизировалось, и врачи выписали телеведущую.
Сейчас Юлия уже вернулась к профессиональной деятельности. Она ведёт премию Brand Awards. По её признанию, хотя полное восстановление ещё не наступило, самочувствие хорошее. Телеведущая соблюдает строгую диету и избегает тяжёлых физических нагрузок, ограничиваясь лёгкой активностью.
