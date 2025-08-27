«Виски и фрукты»: Стал известен гонорар Прохора Шаляпина для частных мероприятий
Стало известно, сколько берёт за выступление на частных мероприятиях певец Прохор Шаляпин. Информация о его гонораре была опубликована изданием Super.ru.
Сообщается, что артист установил гонорар в 880 тысяч рублей. К указанной сумме необходимо добавить примерно 100 тысяч рублей для выполнения условий райдера — перечня требований артиста к организаторам.
В свои поездки Шаляпин предпочитает летать бизнес-классом, а для перемещения по городу ему необходим минивэн Mercedes Viano или Sprinter не старше 2015 года. Для артиста также бронируют номер в отеле категории четыре или пять звёзд.
В числе прочего, в гримёрке должны быть предусмотрены прохладительные напитки, включая Coca-Cola, фруктовое ассорти, а также различные нарезки. Кроме того, требуется бутылка виски объёмом 0,7 литра.
Ранее Шаляпин признался, что после свадьбы он самый счастливый человек.
