«Виски и фрукты»: Стал известен гонорар Прохора Шаляпина для частных мероприятий

27 августа 2025, 20:42

Прохор Шаляпин оценил свой труд в 880 тысяч за вечер

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Стало известно, сколько берёт за выступление на частных мероприятиях певец Прохор Шаляпин. Информация о его гонораре была опубликована изданием Super.ru.