Певец Филипп Киркоров сообщил о трагедии в семье

27 августа 2025, 21:06

Киркоров потерял друга, который встречал его 16 лет

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Российский артист Филипп Киркоров сообщил о смерти своего 16-летнего пса по кличке Хари. Печальной новостью певец поспешил поделиться с подписчиками в своём блоге.





Питомец скончался, когда Киркоров возвращался с международного конкурса «Новая волна» в Казани. По словам исполнителя, собака появилась у него во время гастролей в Красноярске, где он взял её из цирка.

«16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающим под обеденным столом в ожидании вкусняшек», — обратился к любимцу артист.