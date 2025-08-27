Певец Филипп Киркоров сообщил о трагедии в семье
Киркоров потерял друга, который встречал его 16 лет
Российский артист Филипп Киркоров сообщил о смерти своего 16-летнего пса по кличке Хари. Печальной новостью певец поспешил поделиться с подписчиками в своём блоге.
Питомец скончался, когда Киркоров возвращался с международного конкурса «Новая волна» в Казани. По словам исполнителя, собака появилась у него во время гастролей в Красноярске, где он взял её из цирка.
«16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающим под обеденным столом в ожидании вкусняшек», — обратился к любимцу артист.В своём обращении артист выразил сожаление о том, что срок жизни собак значительно короче человеческого. Он поблагодарил питомца за многолетнюю преданность и пообещал хранить о нём память.
Ранее Филипп Киркоров высказался о легендарном возвращении Валерия Леонтьева.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.