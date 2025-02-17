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«Колхозник!»: Валерия упрекнула Иосифа Пригожина в неумении пользоваться соцсетями и гаджетами — видео

Валерия упрекнула Иосифа Пригожина в неумении пользоваться гаджетами
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)

Знаменитая певица Валерия упрекнула своего мужа Иосифа Пригожина в том, что он не разбирается в социальных сетях и не умеет пользоваться современными смартфонами и прочими гаджетами. Она даже назвала мужа «колхозником», хотя позже и отрицала употребление этого слова в негативном смысле.
Забавный видеоролик, в котором супруги в шутку препираются по поводу недостаточной технической «подкованности» известного продюсера и даже некоторой его отсталости опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». В кадре они едут в автомобиле, а сидящий за рулём Пригожин возмущается, что «Лера» уличила его в неумении пользоваться социальными сетями.

«Говорит, что я колхозник вообще!», — негодует продюсер и по совместительству муж певицы.

Нестареющая Валерия опровергает супруга и утверждает, что он «вольно интерпретирует» её претензии, а слово, обозначающее труженика полей советских времён не звучало вовсе.

«Ты просто выделил что-то не то, да и не так. Там было слово Valentine..."My Valentine..."», — напевает затем артистка, делая совершенно сценические жесты рукой.

Потом она напоминает, что Иосиф зачем-то выбрал «какой-то там опрос». Пригожин в ответ апеллирует к зрителям, повторяя, что жена утверждает, будто он не разбирается в соцсетях. Затем, не отрывая взгляд от дороги, заразительно хохочет, давая понять, что сама эта мысль кажется ему смешной.

Валерия в ответ говорит, что будет рада, если это будет главным недостатком супруга. Потом продюсер на правах главы семьи решительно заявляет, что он правильно выбирал все кнопки.

«Да, конечно, дорогой. Правда, очень много лишних», — с улыбкой соглашается певица, желая, видимо, чтобы последнее слово осталось за ней.




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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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