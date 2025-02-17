«Колхозник!»: Валерия упрекнула Иосифа Пригожина в неумении пользоваться соцсетями и гаджетами — видео

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)
Знаменитая певица Валерия упрекнула своего мужа Иосифа Пригожина в том, что он не разбирается в социальных сетях и не умеет пользоваться современными смартфонами и прочими гаджетами. Она даже назвала мужа «колхозником», хотя позже и отрицала употребление этого слова в негативном смысле.
Забавный видеоролик, в котором супруги в шутку препираются по поводу недостаточной технической «подкованности» известного продюсера и даже некоторой его отсталости опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». В кадре они едут в автомобиле, а сидящий за рулём Пригожин возмущается, что «Лера» уличила его в неумении пользоваться социальными сетями.
Нестареющая Валерия опровергает супруга и утверждает, что он «вольно интерпретирует» её претензии, а слово, обозначающее труженика полей советских времён не звучало вовсе.
Потом она напоминает, что Иосиф зачем-то выбрал «какой-то там опрос». Пригожин в ответ апеллирует к зрителям, повторяя, что жена утверждает, будто он не разбирается в соцсетях. Затем, не отрывая взгляд от дороги, заразительно хохочет, давая понять, что сама эта мысль кажется ему смешной.
Валерия в ответ говорит, что будет рада, если это будет главным недостатком супруга. Потом продюсер на правах главы семьи решительно заявляет, что он правильно выбирал все кнопки.
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«Говорит, что я колхозник вообще!», — негодует продюсер и по совместительству муж певицы.
Нестареющая Валерия опровергает супруга и утверждает, что он «вольно интерпретирует» её претензии, а слово, обозначающее труженика полей советских времён не звучало вовсе.
«Ты просто выделил что-то не то, да и не так. Там было слово Valentine..."My Valentine..."», — напевает затем артистка, делая совершенно сценические жесты рукой.
Потом она напоминает, что Иосиф зачем-то выбрал «какой-то там опрос». Пригожин в ответ апеллирует к зрителям, повторяя, что жена утверждает, будто он не разбирается в соцсетях. Затем, не отрывая взгляд от дороги, заразительно хохочет, давая понять, что сама эта мысль кажется ему смешной.
Валерия в ответ говорит, что будет рада, если это будет главным недостатком супруга. Потом продюсер на правах главы семьи решительно заявляет, что он правильно выбирал все кнопки.
«Да, конечно, дорогой. Правда, очень много лишних», — с улыбкой соглашается певица, желая, видимо, чтобы последнее слово осталось за ней.
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Александр Бойцов