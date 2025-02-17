«Колхозник!»: Валерия упрекнула Иосифа Пригожина в неумении пользоваться соцсетями и гаджетами — видео

Знаменитая певица Валерия упрекнула своего мужа Иосифа Пригожина в том, что он не разбирается в социальных сетях и не умеет пользоваться современными смартфонами и прочими гаджетами. Она даже назвала мужа «колхозником», хотя позже и отрицала употребление этого слова в негативном смысле.