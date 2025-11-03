«Это ежедневная работа»: Ханна раскрыла секрет крепких отношений
Певица Ханна поделилась своим секретом долгосрочных и гармоничных отношений, подчеркнув, что для их сохранения необходимы ежедневные усилия и совместная работа партнёров.
В своём блоге артистка рассказала, что крепкая связь строится на общих целях, регулярном планировании и поддержании эмоционального контакта.
По словам Ханны, важно выделять время для совместных встреч и коротких выездов раз в пару месяцев, чтобы поддерживать «искру» в отношениях. Каждому партнёру следует иметь свои «мини-задачи», направленные на укрепление счастья и стабильности в семье.
Певица отметила, что настоящая идиллия достигается только через постоянное внимание, заботу и совместные усилия.
