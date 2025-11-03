Достижения.рф

«Начни есть!»: фанаты встревожены экстремальной худобой Екатерины Варнавы

Поклонники обеспокоены внешним видом Екатерины Варнавы из-за сильной худобы
Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Подписчики Екатерины Варнавы всерьёз переживают за её здоровье — актриса заметно похудела, и фанаты не устают оставлять комментарии с призывами правильно питаться и набрать вес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Несмотря на многочисленные сообщения, Варнава пока не реагирует на опасения аудитории.

Реакция подписчиков на публикации артистки часто оказывается неоднозначной. Одни восхищаются её стилем и образом, другие — выражают тревогу по поводу чрезмерной худобы артистки.

Ранее некоторые пользователи отметили, что внешность Екатерины заметно изменилась и всё дальше отходит от её привычного образа прошлых лет.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0