«Начни есть!»: фанаты встревожены экстремальной худобой Екатерины Варнавы

03 ноября 2025, 20:22

Поклонники обеспокоены внешним видом Екатерины Варнавы из-за сильной худобы

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Подписчики Екатерины Варнавы всерьёз переживают за её здоровье — актриса заметно похудела, и фанаты не устают оставлять комментарии с призывами правильно питаться и набрать вес. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».