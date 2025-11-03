Достижения.рф

«Я снова в форме!»: Лиана Шульгина позирует у Эйфелевой башни в мини-платье

Невестка Валерии Лиана Шульгина снялась в чёрном мини-платье в Париже
Лиана Шульгина (Фото: Instagram* / @lianashulginaa)

Блогер и невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, показала подписчикам новую фотосессию в Париже.



В соцсетях она опубликовала снимки в элегантном чёрном мини-платье с открытыми плечами и пышной юбкой, подчеркнув смелый и стильный образ.

Лиана Шульгина (Фото: Instagram* / @lianashulginaa)
Несколько дней назад Лиана «слегла» с высокой температурой, но благодаря поддержке родителей быстро восстановилась.

На свежих кадрах она позирует на фоне Эйфелевой башни в отличной форме, дополнив образ алой помадой и перчатками.

Софья Метелева

