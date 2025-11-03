«Всё время плакала»: Риз Уизерспун откровенно рассказала о борьбе с послеродовой депрессией
Американская актриса Риз Уизерспун впервые откровенно рассказала о своей борьбе с послеродовой депрессией.
В интервью Daily Mail она призналась, что после рождения старшей дочери Авы оказалась в эмоционально тяжёлом состоянии, с которым долго не могла справиться.
«Это было ужасно. В первые шесть месяцев я одновременно была счастлива и подавлена. Я всё время плакала, не спала ночами, чувствовала полное истощение», — поделилась актриса.По словам Уизерспун, особенно тяжело стало после прекращения грудного вскармливания.
Риз призналась, что в тот период ощущала одиночество и боялась осуждения, поэтому долго скрывала своё состояние.
Она подчеркнула, что послеродовая депрессия остаётся темой, о которой многие женщины боятся говорить, и выразила надежду, что её история поможет другим матерям почувствовать поддержку и не стыдиться своих эмоций.