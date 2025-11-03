«Всё время плакала»: Риз Уизерспун откровенно рассказала о борьбе с послеродовой депрессией

03 ноября 2025, 20:03

Риз Уизерспун призналась, что пережила тяжёлую послеродовую депрессию

Риз Уизерспун (Фото: Instagram* / @reesewitherspoon)

Американская актриса Риз Уизерспун впервые откровенно рассказала о своей борьбе с послеродовой депрессией.





В интервью Daily Mail она призналась, что после рождения старшей дочери Авы оказалась в эмоционально тяжёлом состоянии, с которым долго не могла справиться.





«Это было ужасно. В первые шесть месяцев я одновременно была счастлива и подавлена. Я всё время плакала, не спала ночами, чувствовала полное истощение», — поделилась актриса.