«Это фейк, товарищи»: Анна Пересильд высмеяла слухи о кастинге второго сезона «Слова пацана»

03 ноября 2025, 22:59

В Сети распространили фейковый кастинг сериала «Слово пацана»

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Актриса Анна Пересильд отреагировала на слухи о якобы стартовавшем кастинге второго сезона сериала «Слово пацана».





В Сети распространилась информация о наборе массовки с оплатой от 5 тысяч рублей за смену, но артистка быстро пресекла обсуждение, сообщив в личном блоге, что это ложь.





«Это фейк, товарищи», — заявила она.

«А почему меня не пригласили?» — пошутил он в соцсетях.