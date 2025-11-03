«Это фейк, товарищи»: Анна Пересильд высмеяла слухи о кастинге второго сезона «Слова пацана»
В Сети распространили фейковый кастинг сериала «Слово пацана»
Актриса Анна Пересильд отреагировала на слухи о якобы стартовавшем кастинге второго сезона сериала «Слово пацана».
В Сети распространилась информация о наборе массовки с оплатой от 5 тысяч рублей за смену, но артистка быстро пресекла обсуждение, сообщив в личном блоге, что это ложь.
«Это фейк, товарищи», — заявила она.К ситуации с юмором подключился и Леон Кемстач, сыгравший главную роль в проекте.
«А почему меня не пригласили?» — пошутил он в соцсетях.Пересильд получила известность после роли школьницы Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова. Сейчас актриса активно развивается в кино и музыке, но, как подчеркнули представители проекта, официальных заявлений о новом кастинге пока не поступало.