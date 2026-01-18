«Это генетика, смиритесь»: Виктория Боня высказалась о своей фигуре

18 января 2026, 21:46

Виктория Боня ответила хейтерам, обвиняющим в увеличении ягодиц

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня вновь оказалась в центре обсуждений после публикации фотографий в вечернем платье, где она демонстрирует свои бёдра и ягодицы.





В соцсетях хейтеры обвинили ведущую в том, что она якобы увеличила ягодицы искусственным образом, и начали обсуждать целлюлит.



Сама Боня с юмором отреагировала на критику, задав в комментариях: «Обсудим мой целлюлит?» и показав, что спокойно относится к подобным нападкам. При этом она отметила, что обсуждение женского тела и «тыканье пальцем в какие‑то изъяны» для неё остаётся «стрёмом».



Некоторым подписчикам Виктория отвечала персонально. Так, на обвинения одной из пользователей о якобы искусственном увеличении ягодиц.





«Размер моих ягодичных мышц зависит только от нагрузок. Это генетика моей семьи. У нас у всех очень хорошо развиты ягодицы. Смиритесь с этим», — написала Боня.