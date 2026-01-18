Нурлан Сабуров не выступит: организаторы отменили шоу без объяснений
Концерт Нурлана Сабурова в Омске неожиданно отменили
Концерт казахстанского стендапера Нурлана Сабурова в Омске, запланированный на 8 февраля, отменён по решению организаторов. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс‑служба G Drive Арены подтвердила отмену, не объяснив причин.
«Надеемся, вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время, несмотря ни на что», — отметили там.Мероприятие было широко анонсировано: в городе установили рекламные щиты и афиши, а зрители, успевшие приобрести билеты, получили уведомления об отмене. Средства за билеты обещают вернуть в течение 10 дней.
Напомним, что в 2025 году Нурлан Сабуров уже попадал в новости: его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. На тот момент сообщалось о возможной депортации, однако позже стендапера отправили в миграционный отдел Подмосковья, куда выехал его адвокат. Сабуров получил штраф за нарушение сроков миграционного учёта.