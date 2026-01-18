Камила Валиева объявила о долгожданном возвращении на лёд
19-летняя Валиева возвращается в фигурное катание после дисквалификации
Камила Валиева объявила о своём возвращении на большой лёд. 19-летняя фигуристка поделилась новостью в своём Telegram‑канале, отметив, что этот момент для неё особенно волнителен.
С 31 января по 1 февраля пройдёт чемпионат России по прыжкам, на котором Камила Валиева представит свою первую программу после долгого перерыва.
«Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — написала спортсменка.Напомним, что в декабре 2021 года у Валиевой была выявлена положительная допинг‑проба на триметазидин. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Дисквалификация завершилась в декабре 2025 года, после чего фигуристка смогла вернуться к соревнованиям.