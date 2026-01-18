«Я фальшивая»: Валя Карнавал призналась, что не выдерживает поток критики и спама

18 января 2026, 21:29

Блогерша Валя Карнавал расплакалась из‑за хейта в её сторону

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Блогерша Валя Карнавал открыто призналась, что ей тяжело справляться с обрушившимся на неё хейтом. Об этом сообщает XONEWS.





На фоне взлома своего аккаунта в запрещённой соцсети она рассказала о ментальных трудностях, с которыми сталкивается.





«В конце 2025-го года было столько хейта, столько спама в комментариях о том, что я неестественная, я фальшивая, я ненатуральная, я неискренняя, я в конце концов нейросетка какая-то. Я честно стараюсь каждую ситуацию всегда стойко, как оловянный солдатик, выстоять. Особенно после одной ситуации в моей жизни я решила, что не хочу показывать, чтобы люди могли увидеть меня вот такую», — поделилась Карнавал.