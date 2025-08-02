«Это глоток свежего воздуха»: Анна Седокова встретилась с дочерью, которая живет с отцом в США
Седокова навестила в США дочку, которую у нее забрал Чернявский
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью Моникой. Девочка живет в США с отцом и лишь изредка встречается с матерью.
В своем блоге певица опубликовала фото, на котором держала за руки двух своих дочерей. По словам Седоковой, они обе стали уже совсем взрослыми.
«Наши встречи для меня — это глоток свежего воздуха. Это лучшее на свете. Это и есть свет», — подписала кадр артистка.
Монике уже 14 лет. Она проживает в Лос-Анджелесе вместе с отцом — бизнесменом Максимом Чернявским. Напомним, в 2017 году предприниматель подал в суд и добился полной опеки над дочерью.