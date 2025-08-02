«Это глоток свежего воздуха»: Анна Седокова встретилась с дочерью, которая живет с отцом в США

02 августа 2025, 18:15

Седокова навестила в США дочку, которую у нее забрал Чернявский

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью Моникой. Девочка живет в США с отцом и лишь изредка встречается с матерью.





В своем блоге певица опубликовала фото, на котором держала за руки двух своих дочерей. По словам Седоковой, они обе стали уже совсем взрослыми.





«Наши встречи для меня — это глоток свежего воздуха. Это лучшее на свете. Это и есть свет», — подписала кадр артистка.