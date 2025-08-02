Стало известно, сколько заработает Дмитрий Дибров после скандала с изменой жены
Заработки Дмитрия Диброва оказались в десятки раз меньше его 50-летнего соперника Романа Товстика. Гонорары шоумена на фоне разгоревшегося скандала из-за измен 35-летней супруги Полины могут значительно повыситься, передает Kp.ru.
Годовой доход 65-летнего телеведущего в среднем составляет от 50 до 70 млн рублей. По данным издания, гонорар Диброва как ведущего на праздник стартует от 1,2–1,5 млн рублей. Вероятно, после громкого скандала спрос на шоумена вырастет, а он, в свою очередь, поднимет гонорар минимум в два раза.
Уточняется, что даже рост гонораров не поможет Диброву догнать предполагаемого любовника жены в финансовом плане. Прибыль четырех бизнесов нового избранника Полины Дибровой в прошлом году составила 1,7 млрд рублей.
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