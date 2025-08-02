Татьяна Брухунова пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска
Татьяна Брухунова в личном блоге пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска.
Жена Евгения Петросяна на своей страничке в соцсети рассказала о запланированном отпуске. Знаменитость собралась отдыхать целый месяц.
Спустя несколько часов Брухунова сообщила о внезапно возникших проблемах на работе.
«Признавайтесь, кто из вас позавидовал отпуску? Я еду в офис, блин! Поделилась, понимаешь, радостью. Кто-то там с недобрым взглядом», — пожаловалась Татьяна.
Супруга известного юмориста не стала раскрывать, где именно она планирует отдыхать и будет ли выезжать за границу.
*Запрещен в РФ