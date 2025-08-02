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Татьяна Брухунова пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Татьяна Брухунова в личном блоге пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска.



Жена Евгения Петросяна на своей страничке в соцсети рассказала о запланированном отпуске. Знаменитость собралась отдыхать целый месяц.

Спустя несколько часов Брухунова сообщила о внезапно возникших проблемах на работе.

«Признавайтесь, кто из вас позавидовал отпуску? Я еду в офис, блин! Поделилась, понимаешь, радостью. Кто-то там с недобрым взглядом», — пожаловалась Татьяна.

Супруга известного юмориста не стала раскрывать, где именно она планирует отдыхать и будет ли выезжать за границу.

*Запрещен в РФ

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