Татьяна Брухунова пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска

02 августа 2025, 12:37

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Татьяна Брухунова в личном блоге пожаловалась на сглаз от завистников накануне отпуска.





Жена Евгения Петросяна на своей страничке в соцсети рассказала о запланированном отпуске. Знаменитость собралась отдыхать целый месяц.



Спустя несколько часов Брухунова сообщила о внезапно возникших проблемах на работе.





«Признавайтесь, кто из вас позавидовал отпуску? Я еду в офис, блин! Поделилась, понимаешь, радостью. Кто-то там с недобрым взглядом», — пожаловалась Татьяна.