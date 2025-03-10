«Это хайп какой-то»: Оскар Кучера не оценил признания и поцелуи SHAMANа и Мизулиной с элементами шоу

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм@TG_KUCHERA)
Во время концерта под названием «Ты моя», прошедшего 9 марта, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, пригласил на сцену Екатерину Мизулину, публично подтвердил, что они «являются парой» и закрепил это объявление страстным поцелуем.
Известный российский актёр театра, кино и дубляжа, музыкант, теле- и радиоведущий Оскар Кучера крайне неодобрительно отнёсся к такому поведению певца и главы Лиги безопасного интернета. По его мнению, такие действия можно было бы понять, если бы речь шла о какой-то полузабытой звезде на пенсии, которая неоднозначными поступками стремилась бы возродить интерес публики к своей персоне. Но ведь SHAMAN сейчас находится на гребне популярности, недоумевает артист.
Актёр также посчитал не слишком этичным такое поведение Дронова, который только недавно развёлся с предыдущей женой. Да и поцелуи с явным оттенком «18+» — это явно не то, что следует делать на концерте, который могут смотреть, например, дети.
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«Просто объясните мне недалёкому, это вот вообще нахрена? Ну честно?! Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — написал Кучера в своём телеграм-канале.
Актёр также посчитал не слишком этичным такое поведение Дронова, который только недавно развёлся с предыдущей женой. Да и поцелуи с явным оттенком «18+» — это явно не то, что следует делать на концерте, который могут смотреть, например, дети.
«Не хотел обидеть фанатов Шамана, но понять мне это не дано», — заключил Оскар Кучера.
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Александр Бойцов