Shaman раскрыл, как уговорил дочку прийти на шоу Андрея Малахова

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что был вынужден уговаривать свою 10-летнюю дочь от первого брака выступить с ним.
9 марта состоялся сольный концерт Shaman. Во время пресс-подхода певец рассказал журналистам о своей 10-летней дочери от первого брака.
Напомним, в январе Дронов вместе с дочерью появился в новогоднем выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Отец и дочь вместе исполнили песню «Новогодние игрушки». Дронов рассказал, что ему предложили исполнить песню на передаче, но там была женская вокальная партия. Тогда он решил выступить вместе с дочерью.
Он также рассказал журналистам, что близким сложно выбирать для него подарки, так как у артиста все есть.
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«Она сейчас пока себя пробует в разных ипостасях. Она и учится в музыкальной школе, играет на фортепиано, и много рисует — она этим увлекается, и поет, и спортом занимается, поэтому нужно сейчас подождать. Пройдет какое-то время, пока она сама не определится», — рассказал артист.
Напомним, в январе Дронов вместе с дочерью появился в новогоднем выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Отец и дочь вместе исполнили песню «Новогодние игрушки». Дронов рассказал, что ему предложили исполнить песню на передаче, но там была женская вокальная партия. Тогда он решил выступить вместе с дочерью.
«Я предложил, и ее пришлось уговаривать, потому что такое у нее впервые: 31 декабря на нее смотрело такое огромное количество зрителей, она волновалась. Думаю, она осталась довольна, хотя она достаточно скромная, многое держит в себе, но я это чувствую, как отец», — высказался Дронов.
Он также рассказал журналистам, что близким сложно выбирать для него подарки, так как у артиста все есть.
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Элина Позднякова