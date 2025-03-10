Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм @ksbchk)
На концерте Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, который прошёл 9 марта и назывался «Ты моя», на сцену вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Зрители ожидали от певца предложения руки и сердца, но он всего лишь «рассекретил» их отношения, о которых и так в последнее время говорит вся страна.
Журналистка Ксения Собчак тоже, к слову, ожидала от Дронова чего-то вроде объявления о помолвке и была разочарована, когда тот всего лишь публично заявил о том, что все и так уже давно знали. Она однако признала, что певец и глава Лиги безопасного интернета идеально подходят друг другу.
Она добавила, что надеется в ближайшее время всё-таки услышать о предстоящем бракосочетании медийных персон, а в качестве ведущего свадебной церемонии предложила Николая Баскова, как она выразилась, «для усиления эффекта».
Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
В заключение Собчак вспомнила о скандальном телепроекте, ведущей которого когда-то была. Она выразила недовольство тем, что SHAMAN и Мизулина используют элементы шоу в своих отношениях, искусственно и довольно неумело пытаясь подогревать интерес публики.
Поклонники же, в отличие от Ксении, одобрили поступок Ярослава. Они считают, что певец наконец во всеуслышание заявил о своих отношениях с Екатериной именно для того, чтобы журналисты на каждом пресс-подходе перестали «доставать» его одним и тем же вопросом, ответ на который и так всем известен.
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«SHAMAN и Мизулина действительно очень подходят друг другу — идеальная пара „Русского мира“, так сказать. Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит: „Я как мужчина должен это сказать“, ждешь предложения», — написала Ксения в своём телеграм-канале.
Она добавила, что надеется в ближайшее время всё-таки услышать о предстоящем бракосочетании медийных персон, а в качестве ведущего свадебной церемонии предложила Николая Баскова, как она выразилась, «для усиления эффекта».
Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
В заключение Собчак вспомнила о скандальном телепроекте, ведущей которого когда-то была. Она выразила недовольство тем, что SHAMAN и Мизулина используют элементы шоу в своих отношениях, искусственно и довольно неумело пытаясь подогревать интерес публики.
«А что тут сказать-то на месте Екатерины? На что „Да?“ На то, что мы встречаемся? Зачем объявлять себя парой? Вы же не в „ДОМе-2“. То, что вы пара, мы и так видели давно. Короче, ждем свадьбы!» — заключила журналистка.
Поклонники же, в отличие от Ксении, одобрили поступок Ярослава. Они считают, что певец наконец во всеуслышание заявил о своих отношениях с Екатериной именно для того, чтобы журналисты на каждом пресс-подходе перестали «доставать» его одним и тем же вопросом, ответ на который и так всем известен.
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Александр Бойцов