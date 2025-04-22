«Это худшее время для суда»: P. Diddy решил перенести судебное заседание из-за ретроградного Меркурия

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/ Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
P. Diddy (Шон Комбс) решил перенести судебное заседание из-за ретроградного Меркурия, сообщило издание RadarOnline.
Адвокаты рэпера P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях, на очередном заседании, прошедшем в Манхэттене 18 апреля попросили судью отсрочить судебное разбирательство на два месяца. Официальное объяснение — это задержка доказательств со стороны обвинения.
Но источники поделились, что настоящая причина кроется в любви P.Diddy к астрологии.
В результате судья не стал удовлетворять просьбу адвокатов обвиняемого.
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Но источники поделились, что настоящая причина кроется в любви P.Diddy к астрологии.
«С учетом ретроградного Меркурия, недавнего затмения и других планетарных движений он убежден, что это худшее время для суда. Но судью не интересовали гороскопы — только сроки», — признался инсайдер.
В результате судья не стал удовлетворять просьбу адвокатов обвиняемого.
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Ольга Енгалычева