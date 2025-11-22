«Это хуже коктейля Молотова»: Регина Тодоренко рассказала, как пыталась вызвать третьи роды

22 ноября 2025, 14:20

Регина Тодоренко рассказала о сложностях перед рождением третьего ребёнка

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко поделилась откровенной историей о третьих родах, которые стали самыми продолжительными и эмоционально тяжёлыми для неё. Об этом сообщает Super.





Телеведущая ожидала появления малыша гораздо раньше — по словам астролога, «ключевые точки» выпадали на конец августа. Однако ребёнок решил удивить семью: он появился на свет только на 42-й неделе, поставив на паузу все прогнозы и ожидания.



Последние дни перед родами, по признанию Тодоренко, стали настоящим испытанием. Во время очередного обследования КТГ показало риск гипоксии плода — и медики начали настойчиво спрашивать, «когда наконец начнутся роды», чем лишь усилили тревогу будущей мамы. Хотя малыш был в порядке, сама Регина находилась на пределе: нарастали отёки, нервное напряжение и страх.



Телеведущая не скрывает, что пыталась ускорить процесс всеми известными методами — и вполне осознанно. Она часами плавала, поднималась пешком на 35 этаж, гуляла по многу километров, делала массажи и акупунктуру. Арсенал дошёл и до «народных способов»: бокал шампанского и секс — но ничего не помогало.



Окончательную точку поставила встреча с акушеркой, которая уверенно заявила: «Завтра рожаешь», и порекомендовала «коктейль Брюк» — смесь касторового масла с персиковым соком.



Регина вспоминает тот момент с иронией: глубокой ночью она стояла на кухне, с огромным животом и стаканом «той самой» смеси.





«Это намного хуже коктейля Молотова, чесслово», — призналась звезда.