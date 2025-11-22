«Никого вокруг»: Алла Пугачёва намекнула на одиночество в загадочном посте

22 ноября 2025, 14:04

Певица Алла Пугачёва рассказала об утренней прогулке в образе total black

Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой*»)

Алла Пугачева опубликовала в своём личном блоге новое видео. На записи певица гуляет утром по улице.





Для прогулки Пугачёва выбрала образ в чёрной цветовой гамме. Она одела чёрную блузу, дополнила наряд панамой такого же цвета и солнцезащитными очками.

«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — подписала артистка видео.