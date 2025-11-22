«Никого вокруг»: Алла Пугачёва намекнула на одиночество в загадочном посте
Певица Алла Пугачёва рассказала об утренней прогулке в образе total black
Алла Пугачева опубликовала в своём личном блоге новое видео. На записи певица гуляет утром по улице.
Для прогулки Пугачёва выбрала образ в чёрной цветовой гамме. Она одела чёрную блузу, дополнила наряд панамой такого же цвета и солнцезащитными очками.
«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — подписала артистка видео.Под постом собралось много комментариев от подписчиков. Фанаты стали делиться радостью за исполнительницу. Среди них оставила отзыв телеведущая Татьяна Лазарева**. Она написала, что желает Пугачёвой, чтобы такие дни у неё повторялись чаще.
