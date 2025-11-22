Достижения.рф

«Никого вокруг»: Алла Пугачёва намекнула на одиночество в загадочном посте

Певица Алла Пугачёва рассказала об утренней прогулке в образе total black
Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой*»)

Алла Пугачева опубликовала в своём личном блоге новое видео. На записи певица гуляет утром по улице.



Для прогулки Пугачёва выбрала образ в чёрной цветовой гамме. Она одела чёрную блузу, дополнила наряд панамой такого же цвета и солнцезащитными очками.

«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — подписала артистка видео.
Под постом собралось много комментариев от подписчиков. Фанаты стали делиться радостью за исполнительницу. Среди них оставила отзыв телеведущая Татьяна Лазарева**. Она написала, что желает Пугачёвой, чтобы такие дни у неё повторялись чаще.

Ранее супруг Аллы Борисовны Максим Галкин* спровоцировал споры о своём местоположении.

**признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

