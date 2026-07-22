Ида Галич и Ксения Собчак устроили «обмен завистью»

22 июля 2026, 16:25

Ида Галич и Ксения Собчак обменялись признаниями в творческой зависти

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая Ида Галич в проекте «Что о тебе думают?» на платформе «VK Видео» рассказала, что завидует способности Ксении Собчак красиво и точно выражать свои мысли.





Галич отметила, что ей самой сложно даётся речь и для неё Собчак является примером в этом вопросе.

«Так получилось, что я родилась со специфической речью, и кусок хорошего разговора мне нужно из себя прямо доставать-выгрызать. Конечно, для меня среди этих людей я могу позавидовать только тебе (Ксении Собчак — прим. ред.), потому что ты очень круто говоришь», — призналась телеведущая.

«Вся моя команда знает, что есть одна вещь, в которой я очень тебе завидую, и всё время им говорю: «Ребята, вы можете мне придумать такие же весёлые ролики, как у Иды Галич? Я тоже хочу не вот так с баяном, а что-то такое же весёлое», — поделилась она.