Евгения Медведева засветила помолвочное кольцо с бриллиантом
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева появилась на одном из светских мероприятий с кольцом на безымянном пальце правой руки — поклонники сразу заподозрили, что спортсменка помолвлена. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Драгоценное украшение с крупным бриллиантом стало главным акцентом её образа и вызвало бурное обсуждение в Сети.
До этого Евгения не комментировала личную жизнь и не демонстрировала кольцо публично.
Напомним, что весной стало известно о её романе с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара познакомилась на съёмках проекта «Звёздные танцы», где выступала вместе. Изначально Ильдар не собирался участвовать в шоу, но после предложения работать в паре с Медведевой изменил решение.
