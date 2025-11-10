Евгения Медведева засветила помолвочное кольцо с бриллиантом

10 ноября 2025, 11:30

Евгения Медведева появилась на публике с кольцом на безымянном пальце

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева появилась на одном из светских мероприятий с кольцом на безымянном пальце правой руки — поклонники сразу заподозрили, что спортсменка помолвлена. Об этом сообщает «Матч ТВ».