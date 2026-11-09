«Это катастрофа»: Влад Соколовский заявил, что не может видеться с дочерью от Риты Дакоты

09 ноября 2026, 17:54

Влад Соколовский пообещал увеличить алименты на дочь от Риты Дакоты

Влад Соколовский (Фото: Instagram* / @vs20)

Влад Соколовский вновь высказался о публичном конфликте с бывшей супругой Ритой Дакотой. Певец обратился к подписчикам в социальных сетях и подробно ответил на вопросы, связанные с выплатой алиментов и общением с дочерью Мией. По словам артиста, финансовых задолженностей у него нет, а свою позицию он может подтвердить документами. Кроме того, Соколовский утверждает, что всегда оплачивал дополнительные расходы на ребёнка, если получал соответствующие просьбы.





При этом главной проблемой для себя музыкант назвал невозможность полноценно участвовать в жизни дочери. Он подчеркнул, что отцовство для него заключается не только в материальной поддержке, но и в регулярном общении, заботе и возможности наблюдать за взрослением ребёнка. Однако, как утверждает Влад, сейчас встречи с Мией для него практически недоступны.





«Быть отцом — значит иметь возможность общаться со своим ребёнком, поддерживать его, участвовать в его жизни и взрослении. Именно это для меня имеет огромное значение. Но к великому сожалению, меня буквально парализовали от встреч с дочерью и единственное, что я могу — это созвоны онлайн (которые моя дочь не особо любит, вся семья это прекрасно знает), а так же пытаться на будущее спланировать поездку к ней в США, или пробовать организовать встречу с ней, в её короткие каникулы, на какой-то нейтральной территории, под предлогом совместного отдыха. И это, без преувеличения, катастрофа. Когда дочь не может видеть реально любящего её отца — это по-другому не назвать... И это тоже, в довесок к остальному, даст последствия. Мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы улучшать хотя бы то, что мы способны, а не делать ещё хуже», — написал Влад.

«Это моё личное, добровольное решение, которое я принимаю исходя из своих возможностей, логики и понимания ответственности как отца. Я и сам считаю, что такие вещи нужно актуализировать и это правильно и абсолютно нормально, но решать это нужно лично, а не устраивать дешевое шоу. Тем самым я показываю свою готовность идти на встречу и вести диалог. Я надеюсь, что эти средства будут использоваться по назначению», — добавил Влад.