«Лучше ему не знать об этом»: Алибасов-младший о том, почему скрыл от отца смерть Федосеевой-Шукшиной

09 ноября 2026, 16:50

Алибасов-младший скрыл от отца смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал уход из жизни экс-супруги звездного отца Лидии Федосеевой-Шукшиной.





Бари Алибасов-младший в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что его отец до сих пор не знает, что звезда советского экрана умерла.



По словам сына создателя группы «На-на», его отец не пережил бы такую негативную новость.





«Я оградил папу от этой новости. Он не сможет это пережить, потому что для него это будет жуткий удар. Лучше ему не знать об этом», — сказал Алибасов-младший.

«К нему ходят в гости только я и участники его коллектива «На-на». Он ни с кем не общается из звездной элиты и не выходит на публику», — добавил мужчина.