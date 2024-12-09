«Это катастрофа»: зрители с сосисками и алкоголем чуть не сорвали концерт Лолиты

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Она считает, что вина за это лежит на организаторах концерта, которые пропустили в зал людей в алкогольном опьянении.
«Эта катастрофа не только меня коснулась, а всех моих коллег. Мы за кулисами все обсуждали. Это безумие, когда люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале», — заключила артистка.
Она также добавил, что охрана с пьяными людьми справиться не могла.
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