«Надоевшая рожа»: как Лолита привлекла внимание Останиной и почему теперь ее просят уехать из России

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Лолита Милявская, ранее принявшая участие в «голой вечеринке», вновь оказалась в центре скандала. Во время своего выступления на концерте в столице артистка исполнила песни покинувших Россию исполнителей. Особенно негодующий от произошедшего известный блогер Пранкер Сорян составил петицию, в которой потребовал запретить певице выступать в стране. О том, что грозит артистке и в чем еще ее уличили во время выступления расскажет редакция «Радио 1».
Скандальный концерт Лолиты
Лолита Милявская на своем концерте в Москве исполнила хит репера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Кадиллак» и песню уехавшей из России Аллы Пугачёвой «Монолог». Этот факт возмутил общественность и, в особенности, известного блогера Пранкера Соряна. Он заявил, что Лолита специально исполнила песни из репертуара тех, кто покинул страну и фактически стала предателем.
Сорян отметил, что теперь западная пропаганда сможет активно использовать запись выступления Лолиты и преподносить это так, как ей выгодно с антироссийской точки зрения.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Лолита нагрубила поклоннику
Как оказалось, присутствующих на концерте Лолиты смутили не только песни из чужого репертуара. Певица нагрубила одному из поклонников, который начал свистеть во время исполнения песни Пугачевой «Монолог». Милявская сочла нормальным осадить недовольных и сделала это в достаточно грубой форме.
«Где тот дебил, который свистит? Цветаева великая сейчас в гробу перевернётся и проклянет!» — заявила со сцены артистка.
Позже Лолита прокомментировала свою выходку и заявила, что мужчина из толпы был пьян и мешал работать.
«Был пьяный, который мешал работать. Просто осадила его под хохот зала», — рассказала артистка журналистам.
Что заявила Останина о Лолите
Инцидент на концерте приковал внимание председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Она обратилась к главе МВД страны с просьбой провести проверку в отношении Лолиты Милявской. В обращении Останиной говорится, что Милявская «вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания», а также исполняла песни Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой.
На вопрос журналистов о том, что певица может пожелать депутату Нине Останиной, инициировавшей проверку, Лолита ответила: «Только долгих лет!».
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Лолиту призывают покинуть страну
Возмущенные поведением певицы пользователи Сети призвали Лолиту покинуть Россию.
«Лолита, убирайся с русской земли», — негодует общественность.
«Тех, кто их вернул на сцену, сажать надо», «Неужели у нас нет хороших певцов, кроме этих надоевших рож!» — возмущаются комментаторы.
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