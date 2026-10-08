«Это классный вызов»: Джарахов захотел написать саундтрек к фильму

08 октября 2026, 13:05

Блогер и рэпер Эльдар Джарахов предложил свои услуги Disney

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram* / @dlgreez)

Эльдар Джарахов признался, что пока не пробовал писать музыку специально для кино, однако такой формат его очень заинтересовал. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певец считает работу над саундтреком интересным творческим вызовом и уже готов взяться за подобный проект.





«Практики такой не было (о написании саундтрека), я хотел бы очень это сделать, потому что это классный вызов. Мне кажется, особо они не отличаются от обычных треков, когда ты задаешь себе тему, создаешь вселенную. Какие-то рекламные треки я делал, там же есть ТЗ. И здесь, наверное, тоже. Белоснежку переснимите, я альбом сделаю! Версия будет цензурная, если нужен саундтрек к порнопародии — это другое», — пошутил блогер на закрытой презентации саундтрека к сериалу «Тайный город» при поддержке Яндекс Музыки.