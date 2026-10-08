Сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве
Сооснователь группы «Комбинация» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве. Как сообщает РЕН ТВ, следствие изучает сделку по правам на тексты песен группы. Автором этих текстов был Александр Шишинин.
В деле фигурирует гендиректор издательства «Джем» Андрей Черкасов. Отмечается, что Окороков находится под подпиской о невыезде. Ранее он проходил по делу как свидетель. Сам Виталий назвал информацию ошибкой и заявил, что находится в Крыму.
По версии следствия, Окороков и «Джем» заключили договор, по которому музыкант присвоил себе права Шишинина. Потерпевшей признали дочь Александра Владимировича — Викторию Олейникову. В сентябре Виталий проиграл суд дочери Шишинина.
Арбитражный суд признал ничтожным его договор с «Джемом» в части авторских прав и удовлетворил требования Олейниковой. Спор касается двух десятков песен, включая «American Boy», «Russian Girls» и «Два кусочка колбаски». Виктория утверждает, что унаследовала права на произведения отца по завещанию.
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