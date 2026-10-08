Сооснователь «Комбинации» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве

08 октября 2026, 12:40

Фото: Istock/Akintevs

Сооснователь группы «Комбинация» Виталий Окороков стал фигурантом дела о мошенничестве. Как сообщает РЕН ТВ, следствие изучает сделку по правам на тексты песен группы. Автором этих текстов был Александр Шишинин.