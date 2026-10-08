Инстасамка продаёт личные встречи в Дубае: цены стартуют от 799 тысяч рублей

08 октября 2026, 12:34

45 минут за 800 тысяч рублей — Инстасамка предложила личные встречи в Дубае

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Инстасамка предложила поклонникам необычный формат общения — личные встречи в Дубае. Минимальный пакет стоимостью 799 990 рублей рассчитан на 45 минут и включает личное общение с певицей, совместный завтрак в ресторане, а также возможность сделать фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».