Инстасамка продаёт личные встречи в Дубае: цены стартуют от 799 тысяч рублей
Инстасамка предложила поклонникам необычный формат общения — личные встречи в Дубае. Минимальный пакет стоимостью 799 990 рублей рассчитан на 45 минут и включает личное общение с певицей, совместный завтрак в ресторане, а также возможность сделать фото и видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Для тех, кому 45 минут покажется недостаточно, предусмотрены более продолжительные варианты. Два часа личной встречи обойдутся минимум в 1 миллион 499 тысяч рублей. А шестичасовой формат с ужином на яхте будет стоить от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
Впрочем, для поклонников, которые не готовы отдавать несколько миллионов за личную встречу, предусмотрен более доступный вариант. В ноябре состоится закрытая онлайн-презентация нового альбома певицы.
Стоимость обычного билета на трансляцию составит 1990 рублей. VIP-доступ с возможностью попасть в чат обойдётся в 3990 рублей. Самый дорогой пакет Premium за 13 320 рублей включает афтерпати и доступ к записи концерта сроком на три месяца.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России