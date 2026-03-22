«На все воля Божья»: супруга Петросяна не исключила пополнение в семье

Супруга Петросяна Брухунова мечтает о третьем ребенке

Семейная пара Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна воспитывает сына Вагана и дочь Матильду. Несмотря на солидный возраст юмориста, его избранница не исключает возможности рождения третьего ребёнка.





В интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ Татьяна поделилась своим взглядом на планирование семьи. По ее словам, пополнение в семье маловероятно, но все же возможно.



«На все воля Божья. Не думаю, что это можно спланировать, во всяком случае, в нашем случае», — сказала продюсер.