«Виноват артист, а не зрители»: Соседов объяснил массовый уход с концерта Долиной в Петербурге
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандале, разразившемся на джазовом фестивале в Санкт‑Петербурге, когда во время выступления Ларисы Долиной часть зрителей демонстративно покинула зал. По мнению эксперта, ответственность за эту реакцию лежит целиком на певице.
В беседе с порталом Teleprogramma.org Соседов пояснил, что массовый уход публики напрямую связан с недавним скандалом вокруг квартиры артистки. По его словам, если зрители покидают концерт, это всегда сигнал для исполнителя — значит, выступление не вызвало интереса.
«Это реакция, несомненно, на ее историю с квартирой. Это мнение людей, их реакция. Это надо принять артисту. Если люди уходят с выступления артиста, любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно», — заявил Соседов.Свою точку зрения высказал и продюсер Павел Рудченко. Он согласился, что причиной ухода публики могло стать несогласие с позицией певицы на фоне резонансного квартирного скандала. Как утверждает Рудченко, в Долиной люди увидели ноту высокомерия, как будто она ходит с «короной» на голове и ставит себя выше остальных.