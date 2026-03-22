«Виноват артист, а не зрители»: Соседов объяснил массовый уход с концерта Долиной в Петербурге

22 марта 2026, 01:02

Соседов назвал виновного в уходе публики с концерта Долиной в Петербурге

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандале, разразившемся на джазовом фестивале в Санкт‑Петербурге, когда во время выступления Ларисы Долиной часть зрителей демонстративно покинула зал. По мнению эксперта, ответственность за эту реакцию лежит целиком на певице.





В беседе с порталом Teleprogramma.org Соседов пояснил, что массовый уход публики напрямую связан с недавним скандалом вокруг квартиры артистки. По его словам, если зрители покидают концерт, это всегда сигнал для исполнителя — значит, выступление не вызвало интереса.



«Это реакция, несомненно, на ее историю с квартирой. Это мнение людей, их реакция. Это надо принять артисту. Если люди уходят с выступления артиста, любого, виноват артист, а не зрители. Значит, им не интересно, не нужно», — заявил Соседов.