«Это когда-то произойдёт»: Клявер намекнул на возвращение «Чай вдвоём»
Денис Клявер допустил возможность воссоединения группы «Чай вдвоём» со Стасом Костюшкиным. По словам артиста, такое развитие событий вполне вероятно, хотя конкретных планов пока нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Клявер отметил, что их дуэт уже давно находится в «перманентном состоянии» — окончательной точки в истории группы, по сути, не поставлено. При этом песни коллектива продолжают жить: их слушают, переосмысливают и выпускают в виде ремиксов, что, по признанию певца, особенно приятно.
Комментируя недавнее воссоединение группы «БиС», артист подчеркнул, что рад за коллег — Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, — несмотря на то, что их совместная карьера была недолгой.
Клявер напомнил, что «Чай вдвоём» просуществовали 17 лет и за это время успели создать множество хитов, после чего каждый участник пошёл своим путём. Однако интерес публики к их творчеству до сих пор сохраняется, что оставляет шанс на возможное возвращение дуэта.
