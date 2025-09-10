«Это крайне важно»: Продюсер объяснил возможный запрет группы «Воровайки»

10 сентября 2025, 20:54

Продюсер Дворцов: группе «Воровайки» стоит перейти на патриотические песни

Фото: istockphoto/Davizro

В России обсуждают возможность запрета музыкального коллектива «Воровайки» — с такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.





По его словам, творчество певиц пропагандирует мат и нетрадиционные ценности. Общественная Служба Новостей попыталась выяснить, грозит ли артисткам «культура отмены».



Продюсер Сергей Дворцов отметил, что в эпоху патриотизма и в условиях специальной военной операции исполнителям следует внимательно пересмотреть свой репертуар. Некоторые песни сейчас выглядят явно неуместно. При этом он подчеркнул, что это вовсе не ухудшает оценки группы — «Воровайки», по его словам, «реально крутые и яркие».



Дворцов рекомендовал коллективу переключиться на патриотический репертуар, чтобы сохранить себя как творческую единицу. Он напомнил, что музыка сильно влияет на настроение людей, поэтому её стоит использовать с учётом текущей ситуации. В то же время продюсер не считает нужным добиваться полного запрета деятельности ансамбля.





«Артисты должны сейчас поддерживать дух народа и стараться петь как можно больше патриотического репертуара. Это крайне важно сейчас и нужно», — резюмировал собеседник.