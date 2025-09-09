«Нормальный человек не поймет»: В России хотят запретить группу «Воровайки»

09 сентября 2025, 17:00

Глава ФПБК Бородин выступил за запрет группы «Воровайки»

Фото: istockphoto/cookelma

Творчество эпатажной группы «Воровайки» набирает популярность у молодёжи: под их песни пользователи записывают ролики в социальных сетях. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что коллектив нужно запретить в России.





По его словам, поводом для запрета может служить одна композиция — «Хоп, мусорок». Бородин отметил, что в период СВО артисты должны исполнять патриотические песни, а не провокационные произведения.





«Нормальный человек даже не поймет, о чем этот коллектив поет. Подобные песни про силовиков недопустимы. Я лично приложу усилия для их проверки», — сказал собеседник «Абзацу».