Психолог о поведении избавившегося от «Лучшей жены» Никиты Преснякова – слабость или хайп?

10 сентября 2025, 18:50

Психолог Рубинчик объяснила поведение Никиты Преснякова после развода

Никита Пресняков и Алёна Краснова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, эмоционально отреагировал на новости о разводе с женой Алёной Красновой, опубликовав видео, где он выбрасывает в мусор статуэтку с надписью «Лучшая жена».





Фигурка была стилизована под кинонаграду «Оскар». Ранее она символизировала его брак с Красновой, но теперь стала «мусором» – и Пресняков не постеснялся показать это всей стране.



Видео, на котором Никита демонстративно избавляется от сувенира, уже разлетелось по соцсетям. Поведение музыканта вызвало волну обсуждений – от сочувствия до критики за инфантильность и «театр».



Психолог Мила Рубинчик в беседе с URA.RU прокомментировала поступок артиста.





«Возможно, это способ привлечь внимание к своей боли, «переиграть» ситуацию и показать себя жертвой или героем. Но публичность всегда несет риск: люди чаще считывают такие жесты как слабость, чем как силу. Сильные решения в разводах обычно проходят тихо, без показных видео. В данном случае это выглядит как обида и желание подколоть бывшую, чем как зрелый шаг. Для части зрителей это выглядит как цирк, инфантильный жест. Но для самого Никиты это может быть форма эмоциональной разрядки: "Я отпускаю, сжигаю мосты". Люди часто делают символические действия, чтобы прожить развод. Для него лично – это может быть ритуал прощания, пусть и в форме шоу», – пояснила специалист.